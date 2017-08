Oyuncak ve oyunlar yeteneği ele veriyor

* Hayvan sevgisinin temelinde empati yeteneği var: 4-12 yaş arası çocukların hayvanları çok sevmesi, potansiyelleriyle ilgili önemli bir bilgi verir. Hayvanlara düşkünlerse, kendisine ait olmadığı halde onlara ilgileri azalmadan devam ediyorsa, bu çocuklarda “empati” yeteneği yüksek demektir. Kedi, köpek, kuş, tavşan, kuzu peşinde koşan çocukları dikkatle izleyin: Hepsi de o hayvanlara dokunmak, onların güvende olduklarından emin olmak ister. Yemeklerini onlarla paylaşır, kar yağarken onları eve almak için anne-babalarına dil dökerler. Bu çocuklar, empati yeteneği başkalarına göre çok daha güçlü bireyler olacaklardır. Empati yeteneği yüksek kişiler de kendilerini başkalarının yerine koyup onu bütünüyle hissedebilir ve pozitif bir şekilde manipüle edebilirler.



* Tiyatro ilgisi, duyarlılık yeteneğidir: Severek tiyatro izliyor, kendisi de evde minik skeçler sahneliyor, taklit ve seslendirmeler yapıyor, hikayeler anlatıyorsa... İşte bu çocukların “duyarlılık” yetenekleri olduğunu söylemek mümkün... Uyum ve etkilenme yönleri diğerlerine göre daha yüksek olan çocukların, bu yeteneklerini doğru kanalize etmek önemlidir.



* Hayal alemine dalıp şarkı mırıldanan minik filozoflar: Bazı çocuklar, zaman zaman bir köşeye çekilir, kendi kendilerine dakikalarca şarkı mırıldanır, oturdukları yerde sallanarak dalıp giderler. Hayaller alemine dalan bu çocuklar çoğu zaman ailelerinin endişelenmelerine bile neden olur. Hayal aleminin minik kahramanlarının bu tutumları sizi korkutmasın, çünkü geleceğin en iyi “filozofları” yüksek ihtimalle bu çocuklar arasından çıkacaktır. Fikir ve hayal yeteneği güçlü bu çocuklar sahip oldukları yetenek doğrultusunda teşvik edilip eğitilirlerse, çalıştıkları şirketlerin beyin takımında yer alacaklardır. Çünkü hayal edip fikir üretmek onların en iyi yaptıkları iştir.



* Kitaplara ilgi duymak, geniş ilgi alanı yeteneğidir: Çocukların kitap konusunda özel tercihleri varsa, bunun tespit edilmesi gerekir. Çünkü o çocuğun öz yeteneklerine ulaşmak açısından önemli veriler sunacaktır. Çocuklar eğer tür konusunda özel bir tercih yapmıyor ve her tür kitabı okumayı seviyorsa, bu onların ileride geniş ilgi alanına sahip yetişkinler olacağı anlamına gelir.



* Yaramaz çocuklar geleceğin girişimcileri: Siz yasakladığınız halde komşunun bahçesindeki meyvelere dadanan, gizlice ateş yakmaya çalışan, yüksek ağaçlara ya da duvarlara tırmanan bir yaramazınız varsa, bu ileride onun girişimci bir yetişkin olacağı anlamına gelir. Kendilerine tehlikeli sonuçlar doğurabilecek oyunlar oynamaktan kaçınmayan bu gözü kara çocukların “girişimcilik” yönleri diğerlerine göre çok daha yüksektir. İleride başarılı girişimciler olarak iş hayatında kendilerini göstermeleri muhtemeldir. Liderlik vasıflarına sahip olmak, maceraperestlik, risk alma cesareti, sabırsızlık bu tür insanların genel özellikleridir. Girişimcilik yeteneği yüksek olanlar iş alanında işin kışkırtıcı olmasını arzular. Yapacakları şeyin onlar için meydan okuyucu olması gerekir.



* Sahne çocukları ön planda olmayı sever: Ayna karşısında sürekli kıyafet giyip çıkaran, oyuncak bebeklerine çeşit çeşit kıyafetler giydiren, dans edip şarkı söyleyen, izlenmeyi, alkışlanmayı seven çocukların ön planda olabilme yeteneği güçlüdür. Bu yeteneğe sahip çocuklar, kalabalıklar karşısında olmaktan, hayranlıkla izlenmekten, takdir görmekten hoşlanırlar. Yetişkin olduklarında da kendilerini yaptıkları işin merkezinde bulmak isteyeceklerdir. Ön planda olma yeteneği, önemli sorumluluklar alabilmelerini de sağlar.



* Strateji oyunları, stratejik yeteneğin habercisi: Bazı çocuklar satranç, dama, monopoly oynamayı çok sever. Bu tür komplike oyunlar, çocuğun stratejik yeteneğinin göstergesidir. Onlar, hayatlarına stratejik zekaya sahip yetişkinler olarak devam eder. Yaptıkları her işte birkaç adım sonrasını tahmin etme yeteneği olan bu kişiler, zoru başarmaktan tatmin olurlar. Tahmin yürütmekte diğerlerine göre daha başarılıdırlar. Bu yüzden aldıkları kararların ne gibi sonuçlar doğurabileceğini de öngörürler. Eğer bu yetenek çok yüksekse, para ve güç kontrolünde söz sahibi olma olasılıkları yüksektir.



* Bireysel oyunlara düşkün rekabetçiler: Tenis gibi teke tek oynanan ve kazanma amaçlı oyun ya da sporlar, geleceğin cesaretli girişimcilerine işaret eder. Bu tür oyun ve sporlara yatkın çocuklar, aktif ve rekabetçi bireyler olur. Bu potansiyellerine göre bir iş alanı ve meslek seçimi yapmaları, mutlu ve başarılı olmaları adına önemlidir.