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Oyuna sinirlendi annesini öldürdü

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 08:16 | Son Güncelleme:

Kaliforniya'da meydana gelen olayda 28 yaşındaki Matthew Nicholson oynadığı oyunda sinirlendikten sonra 62 yaşındaki annesini Lydia Nicholson'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Polisin yaptığı açıklamalara göre Matthew oyun oynarken sinirlenip bağırıp çağırmaya başlamış. Bu bağırışların üzerine annesi Lydia, oğlu ile konuşmak için odasına gitmiş. Daha sonra ikili arasında başlayan tartışmada Matthew sinirden kulaklığını kırmış. Kulaklığını kırdığı için annesini suçlayan Matthew hem annesini hem de babasını öldürmekte tehdit etmiş.

Oyuna sinirlendi annesini öldürdü

Daha sonra evde saklı duran tabancayı alan Matthew, "kulaklığım kırıldı" diye bağırarak annesi ve babasının yanına gidip ateş etmeye başlamış. Polis raporuna göre dört kez ateş eden Matthew, ikisi ile duvarı, biriyle tavanı, biri ile de annesini başından vurmuş. Babasını da vurmaya çalışan Matthew'in silahı tutukluk yapmış ve babası elinden silahı almış. Daha sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan katil kısa süre içerisinde polis tarafından yakalanarak tutuklanmış.

Etiketler: Oyuna sinirlenen genç , Annesini vurdu
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