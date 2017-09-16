Oyun tutkunları akın akın GameX'e koşuyor!

Türkiye Cosplay camiasının sevilen, tanınan ve marka olmuş isimlerinden Melis Kartal (Migraine Design) ‘ın sunuculuğunda gerçekleşecek olan yarışmada, jüri üyeliklerini Murat Bayer (Quixe Cosplay), Nalan Tarhan (Nano Cosplay) ve son olarak Tokyo Game Show elemelerinde birinci olan ve ülkemizi Japonya’da temsil etme hakkını kazanan, son yılların en başarılı Cosplayerlarından Miray Songün (Mirai) yapacak.

Rönesans Fuarcılık tarafından düzenlenen 100 aşkın yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markası katıldığı GameX 2017’de görsel şovlar eşliğinde, PC ve Konsol Oyunları, eşsiz simülatör deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve streamerlar, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da GameX 2017 etkinlikleri arasında yer alıyor.





Birbirinden eğlenceli aktivitelerin, oyun ve eğlence dünyasının lider firmalarının yer aldığı GameX 2017’ye katılmak isteyenler, günlük 10 TL’ye veya kombine olarak 4 gün için 30 TL’ye satışa sunulan biletlerini gamex.com.tr, biletino.com ve fuarın açık olduğu günler kapı gişesinden temin edebilecekler. İş Bankası Maximum Kart ile alınacak online ziyaretçi biletleri yüzde 50 indirimli olacak.