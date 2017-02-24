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Oyun sektörünün büyük buluşması başlıyor

Oyun sektörünün tüm aktörlerinin bir araya geldiği E-Gameshow oyun üreticileri ve kullanıcıları fuarı 11-14 Mayıs tarihilerinde Ankara’da yapılacak.

Hürriyet Haber
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Bu yıl seksenden fazla firmanın yer alacağı E-Gameshow’da, Kristal Piksel ödülleri verilecek, after parti organize edilecek,  turnuvalar düzenlenecek, büyük takımlar ile gösteri maçları yapılacak , DJ performansları gerçekleştirilecek,  konserler verilecek, cosplay yarışması yapılacak ve kişisel performanslarla  birlikte iç etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Etkinliği, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED), Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), KOSGEB, ODTÜ Teknokent, Hacettepe Teknokent, Bilkent Cyberpark ve Akıl ve Zeka oyunları Konfederasyonu destekliyor.

 

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