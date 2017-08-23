MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Oyun oynarken oyuna gelmeyin!

    Oyun oynarken oyuna gelmeyin!

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 09:48Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 09:48

    Avrupa’nın en büyük oyun etkinliği Gamescom, bu hafta Almanya’nın Köln şehrinde başlıyor. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, oyunların gündemde olacağı bu süreçte oyunlardaki güvenliğin önemine dikkat çekti ve oyuncuları hedef alan yeni bir zararlı yazılım tespit ettiğini duyurdu. ‘Joao‘ adı verilen zararlı yazılım, değiştirilmiş oyunlarla bulaşıyor ve bilgisayarda arka kapı açarak başka zararlıların gelmesine yardımcı oluyor.

    ESET’in tespitlerine göre siber saldırganlar bazı bilgisayar oyunlarının orjinallerini değiştirerek, resmi olmayan çeşitli web sitelerinde yayınlıyorlar. Zararlı yazılım barındıran bu sitelerden oyun indirenler, farkında olmadan Joao adı verilen zararlı yazılımın saldırısına uğruyor. Joao diğer başka zararlı yazılımları da indirme yeteneğine sahip modüler bir kod.

    Hedef başka zararlı yazılımları indirmek

    ESET Zararlı Yazılım Araştırmacısı Tomas Gardon’un verdiği bilgiye göre, “Joao’nın arkasındaki siber saldırganlar, çok oyunculu online oyunların kodlarını, zararlı yazılım indirebilecek şekilde değiştiriyorlar. Sonra da değiştirilmiş oyunu resmi olmayan web sitelerde kullanıma sunuyorlar“.

    Nasıl işliyor?

    Joao ile değiştirilmiş oyun, yüklendiği bilgisayar hakkında bilgi topluyor. Ardından yönetildiği merkezden ek zararlı yazılımlar indiriyor. ESET araştırmalarına göre indirilen bu zararlılar arka kapılar oluşturup, kişisel bilgiler toplamaya yardımcı oluyor ve bilgisayarın DDoS saldırılarına katılmasına imkan tanıyor.

    Şüphe uyandırmıyor

    “Bulaşma süreci gayet iyi gizlenmiş. Değiştirilmiş oyunlar da normal çalışıyor görünüyor“ diyen ESET Araştırmacısı Tomas Gardon, sözlerini şöyle sürdürdü: “Oyuncu değiştirilmiş oyunu indirmeye çalıştığında şüphelenmesi için hiçbir neden yok gibi görünüyor. Ancak güvenilir bir korunma yazılımı ile korunmayan oyuncuların bilgisayarları ne yazık ki bu zararlılara maruz kalmaktan kurtulamıyor.”

    Etiketler: eset , antivirüs , oyun
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri