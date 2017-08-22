Oyun meraklıları Gamescom’a akın etti

MERKEL, Ubisoft, Sony ve Microsoft firmalarının stantlarını ziyaret ederek teknolojik yenilikler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Microsoft, Sony ve Ubisoft'un yanı sıra Electronic Arts, Konami, Nintendo, Sega ve Warner Bros gibi dünyaca ünlü yazılım firmaları fuarda yeni oyunlarının dünya prömiyerlerini yapacak.

54 ülkeden 910 firmanın katıldığı fuar 26 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. Türkiye, fuarda 10 firma ile temsil ediliyor. Fuara bilgisayar oyunları meraklıları büyük ilgi gösteriyor. Yeni oyunları deneme ve teknolojik gelişmeleri görme fırsatı bulan ziyaretçiler, oynadıkları oyunların kahramanlarını canlandıran mankenlerle de fotoğraf çektiriyorlar. Gamescom’u, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüzbinlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.









TÜRKİYE PAZARI HIZLI BÜYÜYOR

Fuara katılan Türkiye Girişim, Gelişim ve Teknolojileri Derneği Başkan Yardımcısı Meriç Enver Eryürek, Türkiye’nin jeopolitik konumu ve genç nüfusuyla sektörde avantaj sahibi olduğunu söyledi. Bilgisayar oyunları sektörünün Türkiye’de hızla büyüdüğünü belirten Eryürek, şöyle konuştu: “Türkiye, Ortadoğu firmalarının iş yapabileceği en önemli merkezlerden biri. Türkiye nüfununun yüzde 51’inin 25 yaşın altında olması da sektör açısından avantaj. Gençler teknolojiye son derece meraklı ve profesyonel olarak da bu meraklarını destekliyor, meslek haline getiriyor. Türkiye şu anda Rusya ve Romanya’dan sonra en hızlı büyüyen üçüncü oyun pazarı. Türk pazarının büyüme oranı geçtiğimiz yıl yüzde 24.7 oldu. Bu büyüme hızla devam edecektir ve pazar payı 2020 yılında 2 milyar doları görebilir.”