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Oyun hilesi yayımlayana 200 bin TL ceza!

Ahmet CAN
27 Temmuz 2017 - 21:29Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 22:08

VİDEO oyunlar sanal olsa da, bu mecralarda yapılan hileler artık karşılıksız kalmıyor. Geçen yıllarda oyunda hile yaptığı gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan bir oyuncudan sonra, şimdi de oyunların hilelerini yayınlayan web siteleri para cezasına mahkum edilmeye başlandı. Bunun ilk örneğinde hile yayınlayan 3 web site oldu.

Oyun şirketi Netmarble Türkiye’nin çatısı altında yer alan Wolfteam’in hile yazılımlarını satan hitlan.net, hileevereni.com ve coldhacks.com sitelerinin her biri 205 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.Oyun hilesi yayımlayana 200 bin TL ceza

İzmir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde görülen davada 3 ayrı web sitesinin erişimi de kalıcı olarak engellendi. Davanın karar duruşmasında, adı geçen web sitelerinin kalıcı şekilde erişime engellenmesine, zararın tazmini için davalıların 185 bin 923 TL maddi, 20 bin TL de manevi tazminat ödemelerine karar verdi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Verilen para cezası Türkiye’de bu alanda bir ilk olmasıyla da dikkat çekiyor. Bilişim, fikri mülkiyet ve ticaret hukuku uzmanı Mete Tevetoğlu, mahkemenin kararında tazminat miktarını belirlerken davalıların kullandıkları banka hesaplarındaki hesap hareketlerinin dikkate alındığını aktararak, “Bilişim ve oyun sektörünün, bu tür hile siteleri ile mücadelesi uzun yıllardır devam ediyor. İlk kez bu şekilde bir tazminat kararı çıkması benzer davalar için oldukça önemli bir gelişmedir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’na eklenen 245/A maddesi ile de “zararlı yazılım üretmek, satmak, pazarlamak, almak, kullanmak veya bulundurmak” özel bir siber suç olarak düzenlendi ve bu suçu işleyenler 1 - 3 yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Bu mahkeme kararı ve özel suç düzenlemesi sayesinde hile siteleriyle son derece etkin bir şekilde mücadele edilmesinin yolu açılmış oldu” şeklinde konuştu.
Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek ise Türk mahkemelerinin verdiği bu kararın Türkiye’deki oyun sektörünün pozitif yönde gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, 5 yılı aşkın bir zamandır dijital oyunlarda yapılan sahtecilik ve hile yapan sitelere karşı hukuki mücadeleyi kararlıkla ve azimle sürdürdüklerini belirtti.

Etiketler: oyun siteleri , Oyun hilesi , video oyunları
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