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    Oyun hilesi satanlara çok ağır ceza!

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 07:48Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 07:48

    Oyunlarda hile yapmanın oyunculara bir yaptırımı çoğu zaman yok; ancak oyun hilesi satıyorsanız başınız fena halde derde girebilir!

    İzmir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, web sitesi üzerinden dijital oyun hileleri satan www.hitlan.net, www.hileevereni.com ve www.coldhacks.com hile sitelerinin sahiplerine karşı açılan davanın karar duruşmasında, adı geçen web sitelerinin kalıcı şekilde erişime engellenmesine, marka hakkının ihlal edilerek haksız rekabette bulunulduğuna; bu şekilde verilen zararın tazmini için davalıların 185 bin 923 TL maddi, 20 bin TL de manevi tazminat ödemelerine, yargılama masraflarının davalılardan alınmasına, mahkeme kararının masrafı davalılardan alınarak gazetede ilan edilmesine karar verdi.

    TÜRKİYE'DE MAHKEMEDEN BİR İLK

    Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz oyun, bilişim-fikri mülkiyet ve ticaret hukuku uzmanı Dr. Mete Tevetoğlu, İzmir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nin kararının; Türkiye'de ilk defa hile yayınlayanları bu şekilde hem maddi hem de manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği için oyun şirketleri için çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

    Mahkemenin kararında tazminat miktarını belirlerken davalıların kullandıkları banka hesaplarındaki hesap hareketlerinin dikkate alındığını aktaran Tevetoğlu, "Bilişim ve oyun sektörünün, bu tür hile siteleri ile mücadelesi uzun yıllardır devam ediyor. İlk kez bu şekilde bir tazminat kararı çıkması benzer davalar için oldukça önemli bir gelişmedir. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'na eklenen 245/A maddesi ile de "zararlı yazılım üretmek, satmak, pazarlamak, almak, kullanmak veya bulundurmak" özel bir siber suç olarak düzenlendi ve bu suçu işleyenler 1 - 3 yıl hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile karşı karşıya kalacaklar. Bu mahkeme kararı ve özel suç düzenlemesi sayesinde hile siteleriyle son derece etkin bir şekilde mücadele edilmesinin yolu açılmış oldu" şeklinde konuştu.

    Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistek, Türk mahkemelerinin verdiği bu kararın Türkiye'deki oyun sektörünün pozitif yönde gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, 5 yılı aşkın bir zamandır dijital oyunlarda yapılan sahtecilik ve hile yapan sitelere karşı hukuki mücadeleyi kararlıkla ve azimle sürdürdüklerini belirtti.

    Etiketler: oyun hilesi , hile , oyun
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