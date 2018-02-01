Oyun gibi eğitim

ŞİRKETLER için en önemli konuların başında eğitim geliyor. Çalışanların kendini geliştirmesinin ve dolayısıyla şirketlerin de daha yaratıcı işler ortaya koyabilmesinin en önemli kaynağı eğitim. Şirketler eğitimleri, genelde düzenli aralıklarla organize ederek çalışanlarının faydalanmasını sağlıyor. Ancak söz konusu eğitim modelinin doğruluğu ise tartışma konusu. Bu sorundan yola çıkan Mecal Topantaş ve Emre Atmaca, ‘Pacer’ adında bir girişim kurdu. Web ve mobil uygulamalar üzerinden kullanılabilen Pacer, öğrenmenin kurum içi bir alışkanlığa dönüşmesini hedefliyor.

Arkadaşı Emre Atmaca ile yaklaşık 10 yıldan fazla bir süreden beri kurumsal hayatta çalıştığını ve bu süre içinde şirketlerin eğitim yönetim platformuna ihtiyaç duyduğunu fark ettiklerini anlatan Mecal Topantaş, “Çalıştığımız işlerden ayrılarak 2016’da Pacer’ı kurduk. Kurumlar için yeni nesil bir eğitim yönetim uygulaması geliştirdik. Bu uygulamalara kısaca LMS (Learning Management System) adı veriliyor ve 90’lı yılların ortalarından bu yana kullanılıyor. Bunun için, ‘eski nesil’ ve ‘yeni nesil’ eğitim uygulaması ayrımı yapılıyor. ‘Yeni nesil’ uygulamalar eğitim deneyiminin iyileştirilmesine, katılımın ve etkileşimin arttırılmasına ve böylece çalışanlar için etkili bir öğrenme ortamının yaratılmasına odaklanıyorlar” dedi.

27 BİN ÇALIŞAN KULLANIYOR

Pacer’ın en büyük farkının, kurumsal öğrenmeyi, ‘öğrenme topluluğu’ ve ‘motivasyon yönetim araçları (oyunlaştırma)’ gibi yenilikçi özelliklerle desteklemesi olduğunu belirten Topantaş, şunları söyledi: “Günümüzün öğrenme gerçeklerinden hareket ediyoruz. Kurumlarda öğrenmenin popüler bir kavram haline gelmesini ve öğrenmenin kurum içi bir alışkanlığa dönüşmesini hedefliyoruz. Eski nesil uygulamalar, kullanıcı deneyimini, öğrenme ortamını çok fazla ön planda tutmuyor, uygulamanın sorumluluk alanını çok daha kısıtlı olarak çiziyor ve tek yönlü bir öğrenme ortamı sunuyor. Bu da çalışanlarda içsel motivasyonun ortaya çıkmasının önüne geçiyor.”

Sundukları çözümün şu anda 5 şirketin 27 bin çalışanı tarafından kullanılmaya başlandığını ifade eden Emre Atmaca ise, “Bu çalışanların yaklaşık yüzde 30’u Pacer’ı her hafta en az 1 kez ziyaret ediyor. Pacer’ın gücü de işte burada ortaya çıkıyor. Bunun eski nesil LMS’lerde hedeflenmesi imkânsız bir rakam. Eski nesil LMS’lerde kullanıcıyı elde tutma oranları, haftalık yüzde 10’lar civarında, Pacer bunu haftalık yüzde 30’lara taşımış durumda. Bu yüzde 300 iyileşme anlamına geliyor. Bu oranı daha da arttırmayı hedefliyoruz. Bu rakamlar bize şunu söylüyor; çalışanlar, doğru kurgulanmış bir öğrenme ortamını, daha sık ziyaret etmeye gönüllü oluyorlar” dedi.

YURTDIŞINA AÇILMA PLANLARI VAR

10 yeni şirkete ulaşmayı ve yurtdışına açılmayı 2018 planlarına eklediklerini ifade eden Topantaş, “Mavi yakalı çalışanların yanı sıra beyaz yaka çalışanlarının derin öğrenme ihtiyaçlarına yönelik özellikler eklemek istiyoruz” dedi. Topantaş, şunları söyledi: “İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu girişimcilik programı Workup’a kabul edildiğimiz günü bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Büyümeyi Workup’ın desteğiyle öğreniyoruz. Bir girişim için büyümeyi öğrenmenin öneminin farkındayız. Türkiye’nin en başarılı girişimleri ve mentorlarıyla aynı çatı altında olmak ve İş Bankası’nın sürekli desteği, Pacer’a güç veriyor.”