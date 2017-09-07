MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Oyun dünyasının süper kahramanları GameX'te!

    Oyun dünyasının süper kahramanları GameX'te!

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 08:40 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 08:40

    Tüm dünyada milyonlarca kişiyi tutkuyla peşinden sürükleyen dijital oyun kahramanlarını birebir canlandıran Cosplay sanatçılarının katılacağı Cosplay yarışmaları GameX 2017’de nefesleri kesecek. Bu yıl 14-17 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’nda” 4 ayrı kategoride yarışacak Cosplay sanatçıları grup ve bireysel olarak muhteşem ödüllerin sahibi olmak için kıyasıya rekabet edecekler.

    Türkiye Cosplay camiasının sevilen, tanınan ve marka olmuş isimlerinden Melis Kartal (Migraine Design) ‘ın sunuculuğunda gerçekleşecek olan yarışmada, jüri üyeliklerini Murat Bayer (Quixe Cosplay), Nalan Tarhan (Nano Cosplay) ve son olarak Tokyo Game Show elemelerinde birinci olan ve ülkemizi Japonya’da temsil etme hakkını kazanan, son yılların en başarılı Cosplayerlarından Miray Songün (Mirai) yapacak.

    Bu yıl TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan GameX Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı, Yıldız Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Kulübü iş birliği ile Robot Savaşlarına da ev sahipliğini üstlenecek. YTÜROK ile yapılan işbirliği ile bu sene Türkiye’nin dört bir yanından gelen oyun severler ve robot savaşları meraklıları ilk kez bir oyun fuarında böylesine heyecan verici bir turnuvayı canlı olarak izleme imkanına sahip olacak.

    Oyun dünyasının süper kahramanları GameXte

    Rönesans Fuarcılık tarafından düzenlenen GameX 2017’ye 100 aşkın yerli ve yabancı dijital oyun firma ve markası katılacak. Muhteşem şovlar eşliğinde, PC ve Konsol Oyunları, eşsiz simülatör deneyimleri, profesyonel e-spor takımları ve oyuncuları, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve streamerlar, çarpıcı cosplay etkinlikleri, sayısız ödül ile hediye ürünler, seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı’nın etkinlikleri arasında yer alacak.

    Birbirinden eğlenceli aktivitelerin, oyun ve eğlence dünyasının lider firmalarının yer aldığı GameX 2017’ye katılmak isteyenler, günlük 10 TL’ye veya kombine olarak 4 gün için 30 TL’ye satışa sunulan biletlerini gamex.com.trbiletino.com ve fuarın açık olduğu günler kapı gişesinden temin edebilecekler. 

    Etiketler: gamex , cosplay , oyun
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri