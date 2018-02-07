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    ÖYP’liler sosyal medyadan kadro istedi... #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin

    Hürriyet Eğitim
    07.02.2018 - 12:04 | Son Güncelleme:

    Yükseköğretim Kanunu’nun; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmeye başlanması üzerine ÖYP’liler harekete geçti. Bu kapsamda doktorasını tamamlamış akademisyenler Twitter üzerinden komisyona seslenerek kadro istedi. #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin hashtag’i açan kullanıcılar Twitter’da gündem oldu.

    Yükseköğretim Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler öngören yasa teklifinin TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmeye başlanması, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında eğitim alıp doktorasını tamamlayan akademisyenleri harekete geçirdi. Kadroya alınma taleplerini #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin hashtag’i ile sosyal medya üzerinden dile getiren kullanıcılar Twitter’da Trend Topic (TT) listesine girdi. Yetişmiş ÖYP’lilerin sisteme kazandırılmasını isteyen akademisyenlerin yorumlarından bazıları şöyle:

    Ali Belengil @AliBelengil
    #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin
    Doktorasını bitirmiş liyakatlı ÖYP asistanları kapının önüne konmasin. Hazır yetişmiş ÖYP liler sisteme kazandirilsin.
    Bir akademisyen kolay yetişmiyor, 30 yıllık yatirim ve emek söz konusu. Çöpe atmak olmaz

    Gizem Erdem‏ @ismail5884
    #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin 8000 genç akademisyen ekmeğinden, emeğinden hayallerinden olmasın. 18 aydır ailelerimizle perişan bekliyoruz.

    Fatih‏ @fth44p
    Sn vekilim ÖYP’liler kadrolarının iadesi için komisyondan müjdeli haber bekliyor. Inşallah #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin

    Mustafa ..‏ @dsdmr_mustafa
    #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin #ögrenciaffi Asistani ,Akademisyeni ,Ögrencisi ,Eğitimcisi...hayırlı haber bekliyor. Iskelet insanı ayakta tutar egitim ise bütün memleketi.

    biology61‏ @biology61
    #öypliyekomisyondanmüjdegelsin bu çile bitsin

    Dilek‏ @oyp_oypmagduru
    Ayrıca ek bir ayrıcalık istemiyoruz. Sadece kazanılmış haklarımızı istiyoruz. #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin

    Erdooğ‏ @erdoooggg
    18aydır bekliyoruz #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin

    Ces‏ @ces_ss
    #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin ÖYPliler umutlu. Mutlaka komisyonda bizim hakkımızı teslim edecek iyi insanlar vardır.

    Gülnur Temelli‏ @GulnurTemelli
    Adalet için #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin

    MilliMühendis58‏ @oz583
    İnşallah bizden haksızca alınan hakkımızı geri alırız #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin

    Etiketler: Kadro
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