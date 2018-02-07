ÖYP’liler sosyal medyadan kadro istedi... #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin

Yükseköğretim Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler öngören yasa teklifinin TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmeye başlanması, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında eğitim alıp doktorasını tamamlayan akademisyenleri harekete geçirdi. Kadroya alınma taleplerini #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin hashtag’i ile sosyal medya üzerinden dile getiren kullanıcılar Twitter’da Trend Topic (TT) listesine girdi. Yetişmiş ÖYP’lilerin sisteme kazandırılmasını isteyen akademisyenlerin yorumlarından bazıları şöyle:

Ali Belengil @AliBelengil

#ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin

Doktorasını bitirmiş liyakatlı ÖYP asistanları kapının önüne konmasin. Hazır yetişmiş ÖYP liler sisteme kazandirilsin.

Bir akademisyen kolay yetişmiyor, 30 yıllık yatirim ve emek söz konusu. Çöpe atmak olmaz

Gizem Erdem‏ @ismail5884

#ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin 8000 genç akademisyen ekmeğinden, emeğinden hayallerinden olmasın. 18 aydır ailelerimizle perişan bekliyoruz.



Fatih‏ @fth44p

Sn vekilim ÖYP’liler kadrolarının iadesi için komisyondan müjdeli haber bekliyor. Inşallah #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin



Mustafa ..‏ @dsdmr_mustafa

#ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin #ögrenciaffi Asistani ,Akademisyeni ,Ögrencisi ,Eğitimcisi...hayırlı haber bekliyor. Iskelet insanı ayakta tutar egitim ise bütün memleketi.



biology61‏ @biology61

#öypliyekomisyondanmüjdegelsin bu çile bitsin



Dilek‏ @oyp_oypmagduru

Ayrıca ek bir ayrıcalık istemiyoruz. Sadece kazanılmış haklarımızı istiyoruz. #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin



Erdooğ‏ @erdoooggg

18aydır bekliyoruz #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin



Ces‏ @ces_ss

#ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin ÖYPliler umutlu. Mutlaka komisyonda bizim hakkımızı teslim edecek iyi insanlar vardır.



Gülnur Temelli‏ @GulnurTemelli

Adalet için #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin



MilliMühendis58‏ @oz583

İnşallah bizden haksızca alınan hakkımızı geri alırız #ÖYPliyeKomisyondanMüjdeGelsin