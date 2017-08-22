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    ÖYP lisansüstü eğitim tercih işlemleri başladı

    Hürriyet Eğitim
    22 Ağustos 2017 - 12:56Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 12:56

    YÖK, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında statüleri  KHK ile 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemlerini almaya başladı.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ÖYP/Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin 2017 güz dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarıyla ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada, ‘Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller’ kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 sayılı KHK ile statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için gerekli koşullara yer verildi.

    Buna göre, lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan, ALES'ten ise son üç yıl içinde en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

    ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa ilan edilen kontenjanlara başvurabilecekler.

    Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları yükseköğretim kurumunun onayını almaları gerekiyor. Atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan veya yapacak olan ÖYP araştırma görevlilerinin ise bu kontenjanlara başvurmamaları gerekiyor.

    Öncelikli Alan araştırma görevlileri, 2017 güz dönemi lisansüstü programlar tercih işlemlerini, bugünden itibaren 5 Eylül saat 17.00'ye kadar YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

    ATAMALAR YENİLENECEK
    ÖYP/Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin atamalarına ilişkin yapılan duyuruda, 1 Eylül 2016’dan itibaren bir yıl süreyle atanmış sayılan ÖYP araştırma görevlilerinin atama sürelerinin 31 Ağustos'ta dolacağı hatırlatıldı.

    Yüksek lisans eğitimini tamamlayıp doktora eğitimine başlamak için YÖK tarafından yapılacak yerleştirme işlemleri için akademik kayıt dönemini bekleyenlerin 50/d maddesi uyarınca atama işlemleri yenilenecek.

    Etiketler: YÖK , ÖYP , tercih
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