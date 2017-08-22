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    ÖYP 2017 Lisansüstü tercih başvuruları başladı…

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 14:12Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 14:12

    Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) tercih başvuruları için süreç başladı. ÖYP tercihi yapacak adayların YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan, ALES'ten ise son 3 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Peki ÖYP 2017 başvuruları için son gün ne zaman?

    Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında statüleri KHK ile 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri alınmaya başladı. Öncelikli Alan araştırma görevlileri, 2017 güz dönemi lisansüstü programlar tercih işlemlerini, bugünden itibaren 5 Eylül saat 17.00'ye kadar YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

    YÖK, ÖYP/Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin 2017 güz dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına ilişkin açıklamada bulundu. ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa ilan edilen kontenjanlara başvurabilecekler.

    Açıklamada, "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 sayılı KHK ile statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için gerekli koşullara yer verildi.

    ATAMA SÜRELERİ DOLUYOR

    ÖYP/Öncelikli Alan araştırma görevlilerinin atamalarına ilişkin yapılan duyuruda, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile atanmış sayılan ÖYP araştırma görevlilerinin atama sürelerinin 31 Ağustos'ta dolacağı anımsatıldı. Yüksek lisans eğitimini tamamlayıp doktora eğitimine başlamak için YÖK tarafından yapılacak yerleştirme işlemleri için akademik kayıt dönemini bekleyenlerin 50/d maddesi uyarınca atama işlemleri yenilenecek.

     

    Etiketler: öyp , öyp başvuruları , öyp tercih
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