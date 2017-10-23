“Oynamam” dediğim bir rol olamaz

◊ “Damat Takımı” geçen cuma vizyona girdi. Nasıl bir film oldu sizce?

- Ben filmi hem çekerken hem izlerken çok eğlendim. Gerçekten keyifli bir deneyimdi benim için. Yönetmenimizle birlikte çalışıp, iyi bir karakter yarattık ve ekipçe her şeyimizi ortaya koyduk. Senaryonun vizyoner bir kurgu ve diyaloglarla oluşturulduğunu, bunun özgün şekilde perdeye yansıtıldığını düşünüyorum. Umarım izleyenler eğlenir.

◊ İlk kez sinema filminde rol alıyorsunuz. Neler hissettiniz sete ilk gittiğinizde?

- Gerçekten çok profesyonel bir ekip bizi karşıladı. Her departman ayrı ayrı alanlarında uzman, işlerine çok konsantreydi. Bu ortamla karşılaşınca çok rahat ve özgür hissettim. Sete ilk gittiğim gün, sanki setin ilk günü gibi değildi. Uzun zamandır birlikte çalışıyormuşuz gibi bir rahatlık vardı. Bu iletişim hepimizin işe olan motivasyonuna yansıdı.

◊ Mutlaka daha önce sinema filmi teklifi almışsınızdır. “Damat Takımı”na “evet” dedirten ne oldu?

- Evet. Daha önce de sinema filmi için görüşmelerimiz olmuştu. Ama ilk filmim olacağı için seçim yaparken ekstra özen göstermeye çalıştım. Açıkçası “Damat Takımı” bana çok farklı hissettirdi. İlk olarak senaryonun özgün bir komediye sahip olması, gerçek karakterlerden oluşması etkiledi. Benim de hikayedekine benzer bir arkadaş grubum var. Ayrıca yönetmenimiz Doğa Can Anafarta ve yapımcımız Kanat Doğramacı’nın motivasyonları çok güçlü bir enerji verdi. Nitekim her anından keyif aldığım bir film oldu, ortaya çıkan iş hepimizi mutlu etti.

◊ Biraz da filmde canlandırdığınız karakterden bahseder misiniz?

- Ben Ömer karakterini canlandırıyorum. Geçmişi lise yıllarına dayanan bir arkadaş grubunun parçası. Ömer, lisedeyken fiziksel görünümünün etkisiyle bir popülerlik yakalamış. Ancak popülerliği, kişisel gelişimini sekteye uğratmış. Orta ölçekli bir işte çalışan ve sosyal yetenekleri zayıf biri. Dostlarının yanındayken kendi olabilen, onlar arasında daha aklı selim bir karakter. Aşkı henüz tam anlamıyla tanımamış. İşyerinden arkadaşı olan Sera ile bu duyguyu fark etmeye başlıyor.

◊ İzleyici bu filmde ne bulacak?

- Film liseden beri birbirinden hiç kopmayan bir arkadaş grubunun hikayesi. Bir gün aralarından biri evleniyor, bu gelişmenin etkisiyle birden büyüdükleri fikrine kapılıyorlar. Biz de bu dostluk bağını eğlenceli bir dille anlatıyoruz. İzleyicilerin film boyunca hayatlarından farklı kareler yakalayacaklarını düşünüyorum.

◊ Gişe beklentiniz var mı?

- Açıkçası film benim tüm beklentilerimi karşıladı. Tabii ki herkesin izlemesini ve keyif almasını isterim ancak yüksek gişe, bir oyuncu olarak benim hedeflerim arasında yer almıyor.

“MERYEM”İN SEVİLECEĞİNİ EN BAŞTAN HİSSETMİŞTİM"

◊ Dizi çekimleri de devam ediyor. “Meryem” sezonun merakla beklenen işlerinden biriydi. Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

- En baştan bu işin sevileceğini hissediyordum. Çünkü “Meryem” senaryosu itibariyle çok kuvvetli bir iş. Bunun üzerine bir de ekibin emeklerin eklenince şu an elde ettiğimiz başarıya ulaştık. Tabii ki bu bizim en büyük motivasyonumuz.

◊ “Meryem” için sunulan teklifi değerlendirirken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz?

- Bu bir ekip işi... Ben de o yüzden ilk olarak yapım şirketine ve çalışacağım insanlara baktım. TMC verdiği güven ve piyasa bilgisi ile değerli bir firma. “Meryem”in senaryosu ve Savaş karakteri de çok etkileyici. Savaş’ın kendi hikayesi, genel hikaye içindeki duygu değişimleri ve imkansız gibi görünen bir aşkın nasıl geliştiğini tecrübe edebileceğim bir proje olması, “evet” dememde etkili oldu.

Sınırlarımı zorlayacağım bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında, tüm karakterlerin bağlantılı ama özgün hikayeleri olması birçok farklı olaya kapı açıyor.

BU İŞİ YAPABİLDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM

◊ Oyunculuk, kamera karşısında olmak, kendi karakterinizden farklı rollere bürünmek sizin için ne ifade ediyor?

- Çok heyecan verici bir deneyim. Her seferinde farklı hisler yaşatıyor insana. Oyunculuk birçok farklı duyguyu yaşamana müsaade eden bir iş. Bu yüzden bu mesleği icra edebildiğim için şanslı olduğumu düşünüyorum.

◊ “Asla oynamam” dediğiniz bir rol var mı, yoksa oyuncu her rolü oynamalı mı?

- Bence bir oyuncu oynamayacağı rolleri düşünerek motivasyonunu düşürmemeli. Ben her karakterin farklı bir renk olduğuna inanıyorum. Bu yüzden “Asla oynamam” dediğim bir rol yok.