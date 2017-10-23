“Oynamam” dediğim bir rol olamaz

◊ “Damat Takımı” geçen cuma vizyona girdi. Nasıl bir film oldu sizce?
- Ben filmi hem çekerken hem izlerken çok eğlendim. Gerçekten keyifli bir deneyimdi benim için. Yönetmenimizle birlikte çalışıp, iyi bir karakter yarattık ve ekipçe her şeyimizi ortaya koyduk. Senaryonun vizyoner bir kurgu ve diyaloglarla oluşturulduğunu, bunun özgün şekilde perdeye yansıtıldığını düşünüyorum. Umarım izleyenler eğlenir.
◊ İlk kez sinema filminde rol alıyorsunuz. Neler hissettiniz sete ilk gittiğinizde?
- Gerçekten çok profesyonel bir ekip bizi karşıladı. Her departman ayrı ayrı alanlarında uzman, işlerine çok konsantreydi. Bu ortamla karşılaşınca çok rahat ve özgür hissettim. Sete ilk gittiğim gün, sanki setin ilk günü gibi değildi. Uzun zamandır birlikte çalışıyormuşuz gibi bir rahatlık vardı. Bu iletişim hepimizin işe olan motivasyonuna yansıdı.
◊ Mutlaka daha önce sinema filmi teklifi almışsınızdır. “Damat Takımı”na “evet” dedirten ne oldu?
- Evet. Daha önce de sinema filmi için görüşmelerimiz olmuştu. Ama ilk filmim olacağı için seçim yaparken ekstra özen göstermeye çalıştım. Açıkçası “Damat Takımı” bana çok farklı hissettirdi. İlk olarak senaryonun özgün bir komediye sahip olması, gerçek karakterlerden oluşması etkiledi. Benim de hikayedekine benzer bir arkadaş grubum var. Ayrıca yönetmenimiz Doğa Can Anafarta ve yapımcımız Kanat Doğramacı’nın motivasyonları çok güçlü bir enerji verdi. Nitekim her anından keyif aldığım bir film oldu, ortaya çıkan iş hepimizi mutlu etti.
◊ Biraz da filmde canlandırdığınız karakterden bahseder misiniz?
- Ben Ömer karakterini canlandırıyorum. Geçmişi lise yıllarına dayanan bir arkadaş grubunun parçası. Ömer, lisedeyken fiziksel görünümünün etkisiyle bir popülerlik yakalamış. Ancak popülerliği, kişisel gelişimini sekteye uğratmış. Orta ölçekli bir işte çalışan ve sosyal yetenekleri zayıf biri. Dostlarının yanındayken kendi olabilen, onlar arasında daha aklı selim bir karakter. Aşkı henüz tam anlamıyla tanımamış. İşyerinden arkadaşı olan Sera ile bu duyguyu fark etmeye başlıyor.
◊ İzleyici bu filmde ne bulacak?
- Film liseden beri birbirinden hiç kopmayan bir arkadaş grubunun hikayesi. Bir gün aralarından biri evleniyor, bu gelişmenin etkisiyle birden büyüdükleri fikrine kapılıyorlar. Biz de bu dostluk bağını eğlenceli bir dille anlatıyoruz. İzleyicilerin film boyunca hayatlarından farklı kareler yakalayacaklarını düşünüyorum.
◊ Gişe beklentiniz var mı?
- Açıkçası film benim tüm beklentilerimi karşıladı. Tabii ki herkesin izlemesini ve keyif almasını isterim ancak yüksek gişe, bir oyuncu olarak benim hedeflerim arasında yer almıyor.
“MERYEM”İN SEVİLECEĞİNİ EN BAŞTAN HİSSETMİŞTİM"
◊ Dizi çekimleri de devam ediyor. “Meryem” sezonun merakla beklenen işlerinden biriydi. Nasıl tepkiler alıyorsunuz?
- En baştan bu işin sevileceğini hissediyordum. Çünkü “Meryem” senaryosu itibariyle çok kuvvetli bir iş. Bunun üzerine bir de ekibin emeklerin eklenince şu an elde ettiğimiz başarıya ulaştık. Tabii ki bu bizim en büyük motivasyonumuz.
◊ “Meryem” için sunulan teklifi değerlendirirken hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz?
- Bu bir ekip işi... Ben de o yüzden ilk olarak yapım şirketine ve çalışacağım insanlara baktım. TMC verdiği güven ve piyasa bilgisi ile değerli bir firma. “Meryem”in senaryosu ve Savaş karakteri de çok etkileyici. Savaş’ın kendi hikayesi, genel hikaye içindeki duygu değişimleri ve imkansız gibi görünen bir aşkın nasıl geliştiğini tecrübe edebileceğim bir proje olması, “evet” dememde etkili oldu.
Sınırlarımı zorlayacağım bir karakter olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında, tüm karakterlerin bağlantılı ama özgün hikayeleri olması birçok farklı olaya kapı açıyor.
BU İŞİ YAPABİLDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM
◊ Oyunculuk, kamera karşısında olmak, kendi karakterinizden farklı rollere bürünmek sizin için ne ifade ediyor?
- Çok heyecan verici bir deneyim. Her seferinde farklı hisler yaşatıyor insana. Oyunculuk birçok farklı duyguyu yaşamana müsaade eden bir iş. Bu yüzden bu mesleği icra edebildiğim için şanslı olduğumu düşünüyorum.
◊ “Asla oynamam” dediğiniz bir rol var mı, yoksa oyuncu her rolü oynamalı mı?
- Bence bir oyuncu oynamayacağı rolleri düşünerek motivasyonunu düşürmemeli. Ben her karakterin farklı bir renk olduğuna inanıyorum. Bu yüzden “Asla oynamam” dediğim bir rol yok.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün