Oyak’tan ‘Derin Tarih’ reklamına iptal

Milli Savunma Bakanlığı, CHP Milletvekili Nihat Yeşil’in soru önergesine özetle şu yanıtı verdi:

“Adı geçen yayın kuruluşunda yayınlanan görsel yayının içeriği ile Derin Tarih dergisinde yer alan yazı içeriğinin OYAK yönetimi tarafından tespiti üzerine, ilgili yayın kuruluşlarındaki reklam yayınları sona erdirilmiş ve mevcut reklam anlaşmaları 08 Mayıs 2017’de iptal edilmiştir.” TBMM Başkanlığı ise Meclis Kütüphanesi’nin abone olduğu dergi için “Derginin aboneliğinin iptali hususunda Kütüphane Kurulu yetkilidir” açıklamasını yaptı.