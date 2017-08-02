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    Oyak’tan ‘Derin Tarih’ reklamına iptal

    Umut ERDEM / ANKARA
    02 Ağustos 2017 - 21:31Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 21:33

    Oyak, ‘Atatürk’e hakaret ettiği’ gerekçesiyle yargılanan Mustafa Armağan’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı ‘Derin Tarih’ dergisine verdikleri reklam anlaşmalarını iptal ettiklerini kaydetti.

    Milli Savunma Bakanlığı, CHP Milletvekili Nihat Yeşil’in soru önergesine özetle şu yanıtı verdi:

    “Adı geçen yayın kuruluşunda yayınlanan görsel yayının içeriği ile Derin Tarih dergisinde yer alan yazı içeriğinin OYAK yönetimi tarafından tespiti üzerine, ilgili yayın kuruluşlarındaki reklam yayınları sona erdirilmiş ve mevcut reklam anlaşmaları 08 Mayıs 2017’de iptal edilmiştir.” TBMM Başkanlığı ise Meclis Kütüphanesi’nin abone olduğu dergi için “Derginin aboneliğinin iptali hususunda Kütüphane Kurulu yetkilidir” açıklamasını yaptı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Derin Tarih , Oyak
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