OYAK, bankacı olmak için fırsat kolluyor

Erdem, çimento grubunda da satın alma planlarının olduğunu kaydederek, “Yurt içinde pazar payımızı artırırken global oyuncu olma hedefimize paralel, yurtdışı satın alma ve yatırım fırsatlarını yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. “Oyak’a ve ülkemize değer katacak büyük projeler için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik, bundan sonra da çekinmeyeceğiz” diyen Erdem, bu nedenle gelirlerinin önemli bir kısmını yatırıma ayırdıklarını, 2017 için hedeflenen yatırım miktarının da önemli bir kısmını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üyeleri arasında yapılan anketlerde konut ihtiyacının öne çıktığını kaydeden Erdem, bu kapsamda Oyak tarihinin en büyük konut yatırımına hazırlandıklarını belirtti. Erdem, üyelerine bugüne kadar 12 bin konut teslim ettiklerini, yeni hayata geçirilecek projelerle 13 bin konut üretileceğini belirtti.

Ayrıca Yalova’da 2 bin konutun yanında Ar-Ge, sanayi ve lojistik merkezleri, ileri teknoloji üssü ve eğitim tesisleri bulunan bir sanayi kompleksine hazırlandıklarını belirtti. Ağustos ayında Emlak Konut GYO, 796,5 milyon liraya Oyak’a arsa Ankara, İzmir ve Yolava’da arsa satışı gerçekleştirmişti.