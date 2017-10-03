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Hürriyet >Ekonomi>OYAK, bankacı olmak için fırsat kolluyor

OYAK, bankacı olmak için fırsat kolluyor

Hürriyet Haber
03.10.2017 - 00:46 | Son Güncelleme:

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Bloomberg’e verdiği röportajda, henüz erken olmakla birlikte bankacılıkta fırsatlara baktıklarını dile getirerek “Somut gelişmeler olması halinde başta 300 bini aşkın üyemiz olmak üzere tüm ülkemize gururla duyururuz” dedi. Oyakbank, 2007 yılında 2.7 milyar dolara ING Groep NV’ye satılmış, Oyak Grubu Türkiye’de bankacılık faaliyetinden çıkmıştı.

Erdem, çimento grubunda da satın alma planlarının olduğunu kaydederek, “Yurt içinde pazar payımızı artırırken global oyuncu olma hedefimize paralel, yurtdışı satın alma ve yatırım fırsatlarını yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. “Oyak’a ve ülkemize değer katacak büyük projeler için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik, bundan sonra da çekinmeyeceğiz” diyen Erdem, bu nedenle gelirlerinin önemli bir kısmını yatırıma ayırdıklarını, 2017 için hedeflenen yatırım miktarının da önemli bir kısmını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üyeleri arasında yapılan anketlerde konut ihtiyacının öne çıktığını kaydeden Erdem, bu kapsamda Oyak tarihinin en büyük konut yatırımına hazırlandıklarını belirtti. Erdem, üyelerine bugüne kadar 12 bin konut teslim ettiklerini, yeni hayata geçirilecek projelerle 13 bin konut üretileceğini belirtti.

Ayrıca Yalova’da 2 bin konutun yanında Ar-Ge, sanayi ve lojistik merkezleri, ileri teknoloji üssü ve eğitim tesisleri bulunan bir sanayi kompleksine hazırlandıklarını belirtti. Ağustos ayında Emlak Konut GYO, 796,5 milyon liraya Oyak’a arsa Ankara, İzmir ve Yolava’da arsa satışı gerçekleştirmişti.

 

Etiketler: Savaş Erdem , oyak , oyak grubu , gazetehaberleri
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