Oya ile Serhan'ın romantik anları

“Ufak tefek Cinayetler” in ekrana gelecek yeni bölümünde Oya(Gökçe Bahadır) ile Serhan’ın(Mert Fırat) romantik anları çok konuşulacak. Senaryo gereği ilk kez eline ustura alan güzel oyuncu Bahadır, rol arkadaşı Mert Fırat’ı traş etti.

Mahkemeye kadar ayağında takip cihazı ile eve çıkartılan Serhan, bir darbede Merve’den yer. Genç adama en büyük destek yine Oya’dan gelir. Serhan’a kendini toparlaması için yardım eden Oya, hapishanede uzayan sakallarını kendi eli ile traş eder. İkilinin bu romantik anları bölümde öne çıkarken ilk kez eline ustura alan güzel oyuncu Gökçe Bahadır; zorlandığı şu sözlerle ifade etti:

“Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. O nedenle usturayı elime alınca açıkçası biraz tedirgin oldum. Sahneye başlarken gergindim. Ancak Mert çok rahattı. Onun rahatlığı bana da iyi geldi ve kazasız belasız atlattık çekimi.”