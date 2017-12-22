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    Oy kullanan ülkeleri not eden İsrail temsilcisinden ilginç iddia...

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 13:00 | Son Güncelleme:

    İsrail'in BM Temsilcisi Danny Danon, ABD'nin Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesinden önce 'isimlerinizi bir kenara yazacağız' diye diplomatları tehdit eden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den geri kalmadı. Danon oylamada oy kullanan ülkeleri not ederken görüntülendi. Danon, FOX News sunucusunun 'Japonya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin neden tasarıyı destekleyen 128 ülke içinde yer aldığı sorusuna' karşı ilginç bir iddiada bulundu. Bu ülkelerin aslında İsrail'e hayran olduğunu söyledi.

    Türkiye ve Yemen'in girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti oalrak tanıma kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke çekimser kaldı, 21 ülke ise oylamaya katılmadı. Trump oylama öncesi aleyhte oy kullanan ülkelere mali yardımı kesmekle tehdit etmiş, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise oylama öncesi BM üyesi ülkelerin diplomatlarına 'isimlerinizi not alacağız' tehdidinin yer aldığı bir e-posta göndermişti.

    Oylama sırasında çekilen fotoğrafta ise İsrail'in BM Temsilcisi Danon'un oy kullanan ülkeleri not aldığı gözlendi.

    Danon, BM Genel Kurulu konuşmasında ise toplantıyı bir 'utanç' olarak niteledi.

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    Danon konuşmasının ilk kısmında "Kudüs Yahudiler için dünyadaki en kutsal yerdir. İsrail devletinin başkentidir. Nokta. Bu karşı çıkılamaz bir gerçektir. Kral Davud 3.000 yıl önce Kudüs'ü Yahudilerin kenti olarak ilan etti. Yahudi İncil'i Kudüs'ten 660 kez bahsediyor. İlk İsrail Başbakanı David Ben-Gurion 'Kudüs İsrail'in tarihinin ayrılamaz parçasıdır' demiştir. MS. 67 yılına ait orijinal bir bozuk para var elimde. Üzerinde İbranice 'Zion'a Ögürlük' yazıyor. Önünüzdeki zarflarda da bu paranın replikalarını göreceksiniz. Bu Yahudilerin Kudüs'le olan antik bağını kanıtlıyor. Kudüs'le olan bağımız koparılamaz. Hiçbir UNESCO kararı, hiçbir boş konuşma, hiçbir Genel Kurul kararı bizi Kudüs'ten ayıramayacaktır" dedi.

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    Oylamayı 'İsrail'e şiddet uygulanan bir diğer toplantı' diye niteleyen Danon 'Ancak bu kez hem İsrail'e hem de ABD'ye (şiddet uygulandı)" ifadelerini kullandı. "Filistinliler daha fazla ülkenin ABD ve İsrail'i istikrarsızlık yaratmakla suçlayacağını düşündü ancak bu gerçekleşmedi. 65 ülke tasarıyı desteklemedi. Beklediğimizden daha kısa bir oturumdu" diyen Danon "Devam etmeliyiz. Filistinlilerle doğrudan konuşmaya başlamaya ihtiyacımız var ancak maalesef onalr BM'ye gelmeyi seviyor, bu tartışmaları ve uzun konuşmaları seviyor. Bu yardımcı olmuyor. Biz Genel Kurul'da az önce gördüklerimize değil, doğrudan görüşmelere inanıyoruz" sözlerini sarf etti.

    'İSRAİL'E HAYRANLIK DUYUYORLAR'

    Danon ayrıca oylamanın ardından FOX News'a da demeç verdi.

    Sunucunun Japonya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin neden tasarıyı destekleyen 128 ülke içinde yer aldığı sorusuna ise Danon şu yanıtı verdi:
    "Ben buna alıştım. Bir kamuya açık bir de özel BM var. Kamuya açık olarak İsrail aleyhinde konuşuyorlar ama bu temsilcilerle özel olarak konuştuğumda bizim güçlü bir demokrasi olduğumuzu biliyorlar, İsrail'i beğeniyorlar hatta İsrail'e hayranlık duyuyorlar"

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    Etiketler: haberler , HABER , son durum
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