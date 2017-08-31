Oxfordâ€™da online dersler baÅŸlÄ±yor

Oxford Ãœniversitesiâ€™nin online sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len 2017- 2018 kÄ±sa ders programlarÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±lara birÃ§ok alanda kendilerini geliÅŸtirme fÄ±rsatÄ± sunuyor. Kurum bÃ¼nyesinde faaliyetlerine devam eden SÃ¼rekli EÄŸitim Merkezi tarafÄ±ndan organize edilen yaklaÅŸÄ±k 2 ay sÃ¼ren Ã¼cretli dersler TÃ¼rkiyeâ€™den katÄ±lÄ±mcÄ±lara da aÃ§Ä±k. Bu yÄ±l arkeoloji, mimarlÄ±k, programlama, matematik, yaratÄ±cÄ± yazarlÄ±k, edebiyat, sinema, tarih, sanat tarihi, kÃ¼ltÃ¼rel araÅŸtÄ±rmalar, dil, mÃ¼zik, doÄŸa bilimleri, felsefe, psikoloji, din ve teoloji gibi birÃ§ok alanda 600â€™Ã¼n Ã¼zerinde online ders katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± bekliyor

ORTALAMA 2 AY SÃœRÃœYOR

Bu yÄ±l eylÃ¼lÃ¼n baÅŸÄ±nda baÅŸlayacak dersler tÃ¼m yÄ±l boyunca ortalama iki aylÄ±kÂ periyodlarla yapÄ±lÄ±yor. Online olarak sunulan derslerin Ã¼cretleri 200 ila 300 Sterlin (900-1350 TL) arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Oxfordâ€™un alanlarÄ±nda tanÄ±nmÄ±ÅŸ akademisyenlerinin verdiÄŸi online dersler Ä°ngilizce olarak iÅŸleniyor.

DERSLER ONLINE ORTAMDA

Derslere kaydolan katÄ±lÄ±mcÄ±lar online ortamda kendilerine Ã¶nerilen okumalarÄ± yapÄ±yor, belirlenen konular Ã¼zerinde tartÄ±ÅŸma toplantÄ±larÄ±na katÄ±lÄ±yor veya dersi veren akademisyenle birebir olarak da iletiÅŸime geÃ§erek soru yÃ¶neltebiliyor. KÄ±sa online dersler Oxford Ãœniversitesiâ€™nde ilgili alanda verilen derslerle bÃ¼yÃ¼k oranda benzer olarak iÅŸleniyor. AyrÄ±ca katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n kendilerine verilen okumalar ile proje ve Ã¶devlerini de tamamlamasÄ± bekleniyor. Programla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiye â€˜www.conted.ox.ac.ukâ€™ adresi Ã¼zerinden ulaÅŸÄ±labilir.

Ä°ÅŸte ilginÃ§ programlardan bazÄ±larÄ± ve tarihleri:

RomanÄ±n Ã‡Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼: 11 EylÃ¼l-24 KasÄ±m

SayÄ±larÄ±n Gizemi: 27 EylÃ¼l-8 AralÄ±k

EleÅŸtirel Okuma: 11 EylÃ¼l-24 KasÄ±m

Ä°slam SanatÄ± ve Mimarisi: 20 EylÃ¼l-1 AralÄ±k

Beethovenâ€™Ä±n Piyano SonatalarÄ±: 3 Ekim-5 AralÄ±k

Evreni KeÅŸfetmek: 27 EylÃ¼l-8 AralÄ±k

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