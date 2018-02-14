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    Oxford’da ‘merhamet’i araştıracak

    İHA
    14.02.2018 - 12:55 | Son Güncelleme:

    Türkiye’de psikoloji eğitimi alan Büşra Elif Yelbuz, Oxford Üniversitesi’nde psikolojik araştırma yüksek lisansını dünya genelinde kazanan 13 kişi arasında yer aldı. Yelbuz, Oxford’da ‘merhamet’ duygusu üzerine akademik araştırmalar yapacak.

    Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Elif Yelbuz, Oxford Üniversitesi’nde psikolojik araştırma yüksek lisansını dünya genelinde kazanan 13 kişi arasında yer aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Yelbuz, 2018 yılı dünya üniversiteleri arasında ilk sırada yer alan Oxford Üniversitesi’nde ‘merhamet’ duygusu üzerinde akademik araştırmalar yapacak.

    Oxford’da ‘merhamet’i araştıracak

    Almanya’da doğan, lise eğitimine dek yurtdışında yaşayan Büşra Elif Yelbuz, İEÜ’de psikoloji lisans eğitiminin ardından çocukluk hayaline adım adım yaklaştığını belirtti. İEÜ Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Dural danışmanlığında hazırladığı çalışmayla yüksek lisans için başvurduğunu anlatan Yelbuz, “Başvurumun ardından mülakat yapıldı. Burada önceki psikolojik araştırma deneyimlerimi aktardım. Aynı zamanda yüksek lisansta çalışmak istediğim konuyu ve bağımsız araştırma yapma motivasyonumu sordular. Programa her yıl dünya genelinden sadece 13 kişi alınıyor. Oxford Üniversitesi’nde eğitim alma hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum” dedi.

    İnsanları ve davranışları gözlemlemeyi çok sevdiğini, insan beyni hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istediği için psikoloji bölümünü tercih ettiğini vurgulayan Yelbuz, özellikle farklı insanların aynı durumlarda neden çeşitli tepkiler verdiğini araştırmayı amaçladığını belirterek, şunları söyledi:
    “Oxford Üniversitesi en büyük hedefimdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki lisans eğitimim boyunca araştırma teknikleriyle ilgili çok detay öğrendim. Doç. Dr. Seda Dural ile çok sayıda çalışma yapma imkânım oldu. Oxford Üniversitesi’nde merhamet duygusu üzerine çalışacağım. Mutsuz ve negatif insanlara göre pozitif ve genel olarak kendisi ile barışık olan insanların neyi farklı yaptığını, nasıl pozitif kaldıklarını ve beyinlerinde ne gibi değişiklikler olduğunu incelemeyi istiyorum.”

    Etiketler: İzmir Ekonomi Üniversitesi , Büşra Elif Yelbuz , ÖĞRENCİ , Psikoloji , Oxford Üniversitesi
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