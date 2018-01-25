Oxford tarihinde bir ilk

Oxford Üniversitesi, 2017 sonbahar döneminde erkekten çok kadın öğrenciyi kabul ederek bin yıla yaklaşan tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

İngiltere’de “Sixth Form” olarak bilinen 16-18 yaş arası öğrencilerde de kız çocuklarının sayısı erkek çocuklarından fazla oldu.

The Guardian'ın Üniversite ve Kolej Kabul Merkezinin (UCAS) açıkladığı verilerden derlediği habere göre 2017 sonbaharında 18 yaşındaki bin 70 kadın öğrenci Oxford’da lisans eğitimine kabul edildi. Aynı yaştaki erkeklerde bu sayı bin 25’te kaldı.

Oxford'da kadın öğrenciler, 1870'e kadar okulda eğitim göremiyordu. Kadınlar bu tarihten itibaren Oxford'dan ders alabilmeye başladı ancak 1957'ye kadar kadın öğrencilere yönelik kota kalkmadı.

Oxford’a bağlı erkek kolejleri ise ilk kez 1974’te kadın öğrencileri kabul etmeye başladı. Okula bağlı 38 kolejin yaklaşık üçte birini kadınlar yönetiyor. Prof. Louise Richardson, 2016 yılında okul tarihinin ilk rektör yardımcısı oldu.

Oxford’la birlikte İngiltere’nin bir diğer köklü üniversitesi Cambridge’de ise aynı dönemde erkek öğrencilerin sayısı kadın öğrencileri küçük bir farkla geçti: 1440-1405.

Siyah öğrencilerin üniversiteye kabulünde rakamlar halen düşük olmakla birlikte artış gözleniyor. Bu konuda sert şekilde eleştirilen Oxford’da 2017 sonbaharında tüm yaşlardan 435 başvurudan, 65’i kabul aldı. Geçtiğimiz yıl bu rakam 55’ti. 2012 yılında ise 30’du. Cambridge’de ise geçtiğimiz yılki 55 rakamı bu yıl 75’e çıktı. 2012’de 40 siyah öğrenci Cambridge’e girebilmişti.

UCAF Yöneticisi Clare Marchant, yoksul beyaz erkeklerin üniversiteye girme imkanı en düşük kesimi oluşturduğunu söyledi.