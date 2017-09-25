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    Hürriyet >Dünya>Oxford profesörünü Yunanistan'da sokak köpekleri yedi

    Oxford profesörünü Yunanistan'da sokak köpekleri yedi

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 07:58 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 07:58

    İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesi , Yunanistan'da sokak köpeklerinin emekli bir Oxford Üniversitesi profesörünü yiyerek öldürdüğünü yazdı.

    Atina'daki yetkililerin henüz ismini açıklamadığı 63 yaşındaki profesörden Perşembe gününden beri haber alınamıyordu. Ülkenin kuzeydoğusundaki Maronya'da bir arkeolojik alanı gezerken saldırıya uğrayan kadın, saldırıya uğrarken ailesini arayıp haber vermişti.
    BBC Türkçe'nin haberine göre ailesinin uyarısı üzerine dağlık bölgede arama çalışmaları başlatılırken Pazar günü profesörden kalan parçalara ulaşıldı.

    'Deneyimli adli tıpçılar bile dehşete düştü'

    Üst düzey bir polis yetkilisi, "Karşılaştığımız manzara çok trajikti" dedi ve ekledi: "Kadının bedeni paramparça olmuştu. "Deneyimli adli tıpçılarımız bile gördükleri karşısında dehşete düştü." İngiliz profesörden kalan parçaların yanında pasaportu ve kişisel eşyalarının da bulunduğu açıklandı.

    Yunanistan'da bir milyondan fazla sokak köpeği olduğu tahmin ediliyor.

    Etiketler: Yunanistan , Köpek , oxford
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