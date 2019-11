Oxford mu? Harvard mı?

Çocuğunuz Oxford’dan Harvard’a dünyanın önde gelen üniversitelerine kabul olmanın inceliklerini öğrenirken sizde harika bir tatil yapabilir dünyanın bir çok ülkesini keşfetme fırsatına sahip olabilirsiniz.



IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları için Türkiye'ye gelen 25 Ülkeden 200 Üniversite ve Kolej'in temsilcileri 23 Mart'a kadar devam edecek fuarlarda öğrenci ve velilerine kendilerini tanıtacak. Yurtdışı yaz okulları hakkında da geniş seçenekleri bulabileceğiniz fuarlara katılmak için www.ieft.com.tr/basvuru adresinden ücretsiz davetiye alabilir ve fuarlara katılarak okul temsilcileri ile birebir görüşebilirsiniz.



IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Takvimi

• 17 Mart 2016 İzmir Hilton Otel Saat: 13:00-19:00

• 19 - 20 Mart 2016 İstanbul Kongre Merkezi - Harbiye Saat: 12:00-18:00

• 21 Mart 2016 Bostancı Dedeman Otel Saat: 13:00-19:00



IEFT Yurtdışı Eğitim Günleri Takvimi

• 23 Mart 2016 Adana Seyhan Otel Saat: 13:00-17:00



Sizler için bu yaz çocuğunuzun yaz okulu yaparken sizin de gezebileceğiniz 10 harika yeri listeledik.



1- Oxford Üniversitesi - Oxford

Çocuğunuz dersteyken siz Oxford Caddesi’nde vakit geçirebilirsiniz. Sayısız mağazanın, ara sokaklarında şirin kafelerin olduğu bu caddede çok iyi konserler ve panayırlar da oluyor. #kalkgidiyoruz



2- Harvard Üniversitesi - Boston

Düşünsenize, çocuğunuz Harvard’da yaz okulunda ve siz, o dersteyken Harvard’ın sakin ve huzur veren kampüsünde yürüyüştesiniz, tertemiz çimlerine uzanıyor ve kitap okuyorsunuz. Yeterince dinlendiğinizi düşünüp biraz da hareket arzularsanız, Boston’da eğlence çok. #kalkgidiyoruz



3- Cambridge Üniversitesi - Cambridge

Darwin, Hawking gibi dünyanın en zeki insanlarının öğrenim gördüğü üniversite Cambridge’de çocuğunuz yaz okulunu sürdürürken siz, şehirdeki canlı tiyatro ve sanat sahnesini ziyaret edebilir ve büyük St. Mary Kilisesi’ndeki kuleye tırmanarak şehrin eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz. #kalkgidiyoruz



4- California Üniversitesi - LosAngeles

Meşhur film stüdyolarına yapılan turlar… TCL Chinese Theatre’ın muhteşem mimarisi… Los Angeles’ın hareketli gece hayatı… The Getty Center’da çağdaş sanatın soluğu… Griffith Rasathanesi… Hepsi sizi bekliyor. Çocuğunuz California Üniversitesi’nde yaz eğitimini sürdürsün, siz de eşsiz bir deneyim yaşayın. #kalkgidiyoruz



5- International House - Miami

Bi' düşünün... Miami’desiniz… Çocuğunuz yaz okulunda International House’da eğitim görürken siz denizin, sıcacık kumun keyfini çıkarıyorsunuz… #kalkgidiyoruz



6- University of British Columbia - Vancouver

Çocuğunuz yaz okulunda eğitimini sürdürürken siz şehrin sayısız kahve dükkanında kahve içebilir, tarihi antropoloji müzesini ziyaret edebilir ve dilerseniz denizin keyfini sürebilirsiniz. #kalkgidiyoruz



7- Toronto Üniversitesi - Toronto

Kanada’nın en büyük şehri Toronto’da çocuğunuz eğitim görürken siz yazın keyfini şehrin büyüleyici dokusu ve mimarisi ile yaşayın. Toronto’nun en önemli simgesi CN Tower’da yaz boyu vakit geçirebileceğin sayısız kafe ve eğlence mekanı bulunmaktadır. #kalkgidiyoruz



8- Enforex - Barcelona

Barselona… Barselona… Çocuğunuz dilini Barselona’daki Enforex dil okulunda geliştirirken siz ‘’Acaba ne yapsam?’’ diye düşünmezsiniz, neden mi? E Barselona’dasınız! Gerçeküstü bir mimarinin içinde yaz tatilinizi geçirirken, Sacred Family Kilisesi’ne gidip aynaların içindeki kendinizi sonsuz bir simetride izleyebilirsiniz. Güell Parkı’nda dinlenebilir, Las Ramblas’ın müthiş kafelerinde sangria’nızı yudumlayabilirsiniz. Yani, Barselona’da iseniz yaz hiç bitmesin istersiniz. #kalkgidiyoruz



9- Accord Paris - Paris

Seine’de gezmek… Eiffel’I izlemek… Paris’te hemen her şeye hayranlıkla bakacaksınız. Çocuğunuz Accord Dil Okulu’nda dersteyken siz Paris sokaklarında tarihin en somut hali ile karşılacaksınız. Şanzelize’de şık bir kafede özel bir kek yerken, Louvre’daki eserleri izlerken, Türkiye’deki arkadaşlarınıza Biologique Raspail’de hediyelikler bakınırken aynı şeyi hissedeceksiniz; Heyecan… #kalkgidiyoruz



10- Swiss Language Club Leysin Montreux - Montrö

İsviçre’desiniz. Yeşilin, doğanın, huzurun, sessizliğin timsali olan Montrö’de çocuğunuz dil eğitimi görürken siz doğanın eşsiz güzelliği ile kendinizi yenileyebilirsiniz. Meşhur Montrö Jazz Festivali’ne katılabilir, geleneksel kahkaha festivalinde stres atabilirsiniz. #kalkgidiyoruz

Çocuğunuz ve kendiniz için yurtdışı yaz okulları ve daha bir çok yurtdışı eğitim programı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve okul temsilcileri ile birebir görüşmek için IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarına katılabilirsiniz. Fuarlara katılabilmek için www.ieft.com.tr adresinden online davetiye almanız yeterli olacaktır.