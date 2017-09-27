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Hürriyet >Ekonomi>OVP: Enflasyondan bile düşük kurla pembe tablo

OVP: Enflasyondan bile düşük kurla pembe tablo

Uğur GÜRSES / Analiz
27.09.2017 - 14:48 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 15:13

Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Gürses, rakamları değerlendirdi.

Açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile kısa bir bakışla şunu söyleyebilirim; yine yakın vadede bugüne, uzak vadede “temenniye” dayanıyor. Açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile kısa bir bakışla şunu söyleyebilirim; yine yakın vadede bugüne, uzak vadede “temenniye” dayanıyor. Yine ve yeniden, geçen yıl olduğu gibi “şuraya bir orman çizelim, yemyeşil olsun” varsayımcılığı var. Öyle ki; enflasyon tahmini bile “yorulur düşer nasılsa” gibi korunuyor. Yüzde 5’lik hedef yine 3 yıl sonraya kalmış. Öyle ki kur tahmini bile enflasyon tahmininin altında kalmış. 2018 dolar kuru ortalaması 3.70, 2019 ortalaması 3.88, 2020’deki ortalama da 4.02 öngörülmüş. Böylece, “Şimşek’in konuşmasının başında söylediği gibi, 2020’de kişi başı milli gelirimiz 13 bin 24 doları bularak “yüksek gelirli ülkeler grubuna” girecekmişiz. Dünya Bankası’nın “yüksek gelirli ülkeler” sınırı 12 bin 235 dolar. İşte bu sınırı 2020’de geçecekmişiz. Ama nasıl? Yine “kur düşük kalır, üçüncü yılda hedef ulaşırız” varsayımıyla. Nasıl? Dolar kuru 2020 ortalamasında 4.02 olursa. Yani 3 yılda kur sadece yüzde 13 artar varsayımıyla. Hiç de gerçekçi değil. Hem de Fed’in bilanço daraltmasının finansal sıkılaşma yaratacağını anlatarak başlayan Şimşek, işte bu pek de gerçekçi olmayan bu tabloyu sundu bize.

OVP: Enflasyondan bile düşük kurla pembe tablo

 

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Etiketler: Orta Vadeli Program , ovp , uğur gürses , gazetehaberleri
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