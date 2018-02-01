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Overwatch turnuvasında 30 bin TL ödül dağıtacak

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 07:29 | Son Güncelleme:

NVIDIA, OMEN by HP ve Blizzard, 1-4 Şubat tarihleri arasında Gaming Istanbul 2018 Fuarı’nda gerçekleştirilecek 30.000 TL değerinde ödül havuzuna sahip Overwatch turnuvasıyla, GIST 2018’deki tüm oyuncuları ağırlamaya hazırlanıyor.

NVIDIA, OMEN by HP ve Blizzard'ın ortak çalışmasıyla düzenlenen etkinlikte, Türk oyun severlerin karşısına heyecan ve aksiyonun her gün devam edeceği "Fuar boyunca her gün 1 turnuva" sloganıyla çıkılıyor.

Fuar alanındaki heyecanın, Team NVIDIA Türkiye’nin Twitch kanalından her gün yapılacak canlı yayınlarla aktarılacağı etkinlikler boyunca, oyun dünyasının tanınmış simaları, yayıncılar, Youtuber’lar ve eSpor takımları, turnuva alanındaki takipçileriyle sohbet etme imkânı yakalayacak. NVIDIA Türkiye'nin yayıncı ekibi Team NVIDIA Türkiye de, alanda hayranlarıyla buluşarak turnuva yayınlarına katılacak.

Gerçekleştirilecek turnuvalarda, 10.000 TL nakit ödül ile toplam 20.000 TL değerindeki 4 adet HP OMEN GeForce GTX Gaming Notebook sahipleriyle buluşacak. Her gün yapılacak finallerde seçilecek günün en değerli oyuncusu (MVP), HP OMEN GeForce GTX Gaming Notebook ödülüne sahip olacak. Bunun yanı sıra turnuvaya katılan her oyuncu, Blizzard'dan özel kol bandı almaya hak kazanacak.

Etiketler: gaming istanbul , hp omen , overwatch , oyun , blizzard
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