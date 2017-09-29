Overwatch oynayanlara kötü haber: Her an kovulabilirsiniz!

Blizzard'ın online, FPS, takım oyunu Overwatch, yakın zamanda oyuncularını tuhaf bir bug ile üzdü. Eşleştirme algoritmasında bulunan nadir bir hata, oyuncuları bir maça atama görevinde defalarca başarısız olduktan sonra, sanki suç oyuncularınmış gibi onları bir sezon (2 ay) için banlıyor. Bu da yetmezmiş gibi durumdan etkilenen oyuncular yetenek puanlarında inanılmaz düşüşler yaşadılar.





En başta ban'lardan etkilenen oyuncuların gerçekten masum olup olmadıkları bilinmiyordu, ancak Blizzard'ın kendisi bugün yaptığı açıklamada yaklaşık 200 masum oyuncunun bu hatadan etkilendiğini söyledi. Eğer siz de bu hatadan etkilendiyseniz mutlaka müşteri hizmetleri ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ediyoruz.

Blizzard, en kısa zamanda bu hatayı kapatacağını açıkladı, ayrıca durumdan etkilenen oyuncuların hesaplarındaki ban'ların kaldırılacağı ve puanlarının eski haline geri getirileceği de doğrulandı.



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