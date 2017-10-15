Ovacık Belediye Başkanından esprili bal açıklaması

Başkan Maçoğlu, Türkiye’deki en kaliteli balı piyasaya sunduklarını öne sürerek, "Komünist balı alan, hem kaliteli balın tadını alacak, hem de bizim tadımıza varacak ve komünistleşecek. İstanbul’da ’Komünist Bal’ satışına başladık" diye espri yaptı.



Sultangazi’deki Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde "Ovacık Doğal Organik Ürünleri SatışOfisi"nin açılışını yapan Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu yaptı. Başkan Maçoğlu, Tunceli Arıcılar Birliği’nin denetleme ve araştırmaları sonucunda tamamen organik bal üretimi yaptığı tespit edilen 40 bal üreticisinin ürünlerini, Tunceli Arıcılar Birliği ve Ovacık Belediyesi işbirliği ile tüketiciye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. İki yıl önce piyasaya sürdükleri nohut ve fasulyeden alanların "Komünist nohut ve fasulye aldık" diye espri yaptığını anlatırken bu satıştan elde edilen gelir ile zor durumdaki öğrencilere burs verdiklerini söyledi.



Yoğun ilgi gören açılış ardından kısa sürede balın yanı sıra kuru fasulye, nohut, değirmen unu, peynir, pekmez, çay, zeytinyağı ürünlerinin büyük bölümütükenirken, Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu, "Komünist nohut ve fasulye’den sonra bugünden itibaren Türkiye literatürüne bir de komünist bal girdi. Türkiye’nin en sağlıklı ve doğal balı satışa çıkardık. Bu doğal balı tadanlar, muhtemeldir hem bizim tadımızı alacaklar, hem komünistleşecekler" diye espri yaptı.



Sultangazi’deki satış bürosunda 1’inci kalite organik balın kilosu 90 TL’den satılıyor. Diğer balların kilosu ise 60 TL’den başlıyor. Burada nohut ve fasülyenin kilosu 13, pekmez 25, tulum peynir ise 35 TL’den satışa sunuldu.