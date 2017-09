◊ “Outlander” dizisinin üçüncü sezonu 10 Eylül’de başladı. Diziyi hiç izlemeyen birine 5 kelimeyle anlatmanızı istesem, hangi kelimeleri seçerdiniz?

- Zaman, yolculuk, İskoçya, geri dönüş... Yeni sezonda Jamaika’dan Kuzey Amerika’ya bir sürü yeni yere de gideceğiz.



◊ “Outlander”ın bu kadar sevilmesinin en önemli sebebi, aşk hikayesi olması sanırım. Katılıyor musunuz?

- Evet! “Outlander” aşkı seviyor.



◊ Bu sezon ayrılık hikayesi var dizide. Kırılan kalbinizi nasıl tamir edeceksiniz?

- Doğru, çok acıklı bir dönem Jamie için. Jamie, Claire’i doğmamış çocukları ile geleceğe yolladı. Bu sezon Jamie her bölümde tamamen farklı, çünkü Jamie Fraser olmak istemiyor. Bir kanun kaçağı ve Claire olmadan kim olduğunu bilmiyor. Kendinden, insanlardan, herkesten saklanıyor. Bu sezon 6 farklı isim kullanacak. Çok kederli ve kızgın. Acılı, çılgın bir serüvenin içine girecek. Belki Claire gittiği için acının her tonunu yaşayacak ama tekrar bir araya gelmeleri, dizinin takipçileri için çok özel ve tatmin edici olacak.



İSKOÇYA’NIN BÜYÜKELÇİSİ GİBİ HİSSEDİYORUM



◊ Dizi birçok ülkede çok sevildi. Siz de artık ünlüsünüz. Nasıl bir duygu bu?

- Çok komik; dün uçaktaydım ve önümde oturan kadın “Outlander”ı izliyordu. Omuzlarının üstünden gizlice onu izledim, hoşuma gitti. Sanki oynayan ben değilim, başka bir kişi, başka bir hayat... Bu sene çok büyük bir basın turu yaptık, Japonya’dan Avustralya’ya birçok yere gittik. Tüm dünyada tanınmak ve izlenmek tabii ki gurur verici...



◊ Peki kendi ülkenizde; İskoçya’da tepkiler nasıl?

- Kendi ülkemde dizi nedeniyle turist patlaması yaşandı diyebilirim. Bir sürü “Outlander” turları düzenleniyor. Tüm dünyada çok kaliteli ve kültürlü bir kitlemiz var. Kendimi İskoçya’nın gayriresmî büyükelçisi gibi hissediyorum. Ülkeme olan görevimi, sevgimi tüm dünyanın gözü önünde paylaşıyorum. Dördüncü sezonda İskoçya’da çekimlere geri döneceğiz, sabırsızlıkla bekliyorum.







YAPMAMAM GEREKEN HER ŞEYİ YAPIYORUM



◊ Dizinin yanı sıra yeni bir filme de başladınız, değil mi?

- Evet Mila Kunis ile aksiyon-komedi türünde bir film çekiyoruz. Çok fazla rastlamadığımız bir tür bu. “James Bond” ve “Jason Bourne” serilerinde de çalışan çok iyi bir ekibimiz var. Eğlenceli bir çalışma olacak.



◊ Çekimler dışında kalan zamanınızda neler yapıyorsunuz?

- Kontratımda sıralanmış, yapmamam gereken her şeyi yapıyorum. Dağa tırmanıyorum, uçurtma sörfü yapıyorum, beyaz köpek balıklarıyla yüzüyorum. (Gülüyor) Oyunculuğun en sevdiğim yanı da farklı yerlerde çekim yapmak. Bu sayede dünyayı geziyorum. Son olarak “Outlander”ın çekimleri için Güney Afrika’daydık, o harika ülkeyi keşfettim, boş zamanlarımda doya doya gezdim.



◊ “Game of Thrones” dizisi için de oyuncu seçmelerine katıldığınız söyleniyor...

- Evet, birkaç defa gittim seçmelere. Yapımcılar ve bazı oyuncularla tanıştım. Çok hit bir dizi olacağını en baştan hissetmiştim biliyor musun... Ben de dizinin hayranıyım ve keyifle izliyorum ama şimdi kendi dizim ve karakterim Jamie ile mutluyum.



◊ “Outlander” size farklı kapılar da açtı diyebilir miyiz?

- Birçok kapı açtı, çok fazla proje getirdi diyebilirim. 2002’den beri çalışan bir oyuncuyum ve bu piyasanın çok inişli çıkışlı olduğunu biliyorum. Şimdilik her şey iyi gidiyor ama biliyorum ki bir zaman gelecek, daha az projeler olacak. Ona da hazırlıklıyım. Ama oyunculuk yapmaktan nerede olursa olsun zevk alan bir insanım. İngiltere’ye geri dönüp sadece tiyatro yapsam bile beni tatmin eder.

JAMIE BENi ŞAŞIRTIYOR

◊ Jamie bu sezon nasıl çıkacak karşımıza?

- Jamie bu sezon çok fazla değişim yaşıyor. Sonunda 20 yıl sonra Edinburg’de grafiker olarak karşımıza çıkacak. Tabii 20 yıl önce ve sonrayı oynarken çok fazla makyaj gerekti. Kederi çok güzel yansıttığımı sürekli duyuyorum. Oynarken Jamie’nin yaşadığı tüm hisleri göstermek istiyorum. Bir bölüm bitmiş, acılı bir adam; diğer bölüm Claire’in hayali ve hatıraları ile neredeyse mutlu bir ruh hali... Jamie beni şaşırtıyor bu değişimleri ile ve oyuncu olarak bu beni Jamie’nin iç dünyasını daha iyi anlatmaya itiyor. Ben de yapabildiğim en iyi şekilde kameraya yansıtmak istiyorum...

HiPPi BiR AiLEM VAR

◊ İsminizin “Yüzüklerin Efendisi” serisindeki Samwise Gamgee karakterinden esinlenilerek verildiği doğru mu?

- Evet! (Gülüyor) Ama kimliğimde sadece Sam yazıyor. Erkek kardeşimin ismi de “Yüzüklerin Efendisi”nden; Cirdan. Ne kadar hippi bir ailem var değil mi? (Gülüyor)