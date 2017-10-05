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    ÖTV'siz satış uygulaması ilgi gördü

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 13:45 | Son Güncelleme:

    30 Eylül’de sona eren ÖTV’siz satış uygulamasının son günleri beyaz eşya satışında büyük artışlara sahne oldu. GittiGidiyor’da uygulamanın son dört gününde yapılan beyaz eşya satışları adet bazında yüzde 184’e varan oranda arttı. Tüketicinin son dakika alımları, gerçekleşen günlük ortalama beyaz eşya satış hacmini, 30 Eylül’de iki katına çıkardı.

    3 Şubat’ta yürürlüğe giren ve beyaz eşyada yüzde 6.7’lik ÖTV’yi sıfırlayan uygulama bitmeden alışverişe hız veren tüketicilerin talebi son günlerde büyük ölçüde arttı. GittiGidiyor’dan yapılan alışverişlere göre, uygulamanın son dört gününde adet bazında satışı en çok artan ürün yüzde 184 ile ankastre set oldu. Ankastre seti yüzde 174 ile bulaşık makinesi, yüzde 123 ile buzdolabı takip etti. Aynı dönemde klima satışları adet bazında yüzde 86 artarken, çamaşır makinesi yüzde 72, ütü yüzde 49 yükseldi.

    TV’siz beyaz eşya alışverişinin son günü olan 30 Eylül ise son dakikacıların harekete geçtiği gün oldu. 30 Eylül günü beyaz eşya kategorisinde yapılan adet bazındaki satışın ciddi bir yükselişe sahne olduğunu belirten şirketin Ticari Direktörü Bülent Elçin; “30 Eylül günü, beyaz eşya kategorisinde şubat ayından beri yaptığımız günlük ortalama satış hacmi tam iki katına çıktı. Türkiye’de ‘son dakikacı’ olarak tarif ettiğimiz tüketici davranışı çok yaygın. Biz de bunu bildiğimiz için hazırlığımızı ona göre yaptık” dedi.

    Etiketler: gittigidiyor , alışveriş , ötv
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