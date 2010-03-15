Oturan Deha

Diyarbakırspor iki hafta üstüste ikinci maçını da tamamlayamadan soyunma odasına gidince, Futbol Federasyonu'nun resmi kararı henüz açıklanmasa da küme düşen ve bundan sonra tüm maçlarını oynamadan hükmen yenik sayılacak olan ikinci bir takımımız olacak. Hayırlı olsun. Bu sezona da bu yakışırdı.

2009/2010 sezonunun Türkiye'de futbol açısından o kadar çok kaybı var ki. Milli takımımızın Dünya Kupası sahnesinden uzak kalmasından küme düşürülen takımlara, oynanan futbol kalitesinin dibe vurmasından kulüp yönetimindeki zaaflara kadar uzun bir kötü liste ile karşı karşıyayız.

Bu sezonun kara listesinde yer kaldıysa eğer, listenin bir yerlerine Fenerbahçe teknik ve idari yönetimini yazmak gerekli. İki maç üstüste maçı yarıda kalan takım küme düşüyor da iki sezon üstüste yaptığı hatalarla Fenerbahçeâ€™yi sahada yürüyemez halde bırakanlara ceza yok mu? Bunun takdirini taraftara bırakıp Ankara'da Cumartesi gecesi rezaletine bakalım.

Takımından ve dolayısıyla kendinden ümidi kesmiş teknik direktör Daum, uzun süre kulübede oturup o sıkıcı oyunu seyretti ya, ben en çok ona şaşırdım. Özet görüntüleri bile dolduramayacak kadar oyunsuz, pozisyonsuz, zevksiz ve heyecansız bu oyunda, daha ilk yarı bitmeden bu maçın öyle biteceği belliydi. Takımın esas oğlanı kenarda 70'li dakikaları bekledi her zamanki gibi.

Fenerbahçe kadrosunun gitgide düşen formu, yırtılan adaleleri, sakatlıktan kurtulamayan, kurtulduğu zaman bir türlü forma giremeyen ve topu hatırlayamayan kadrosunun A2 kadrosundan ne kadar iyi olduğunu sorgular oldum. Benim izlediğim A2 takımının hem sol beki hem sol açığı bu takımdakilerden daha iyi. Havluyu attıysan fizik ve mental olarak, bari o çocuklardan birkaçını sahaya sür, en azından forman terlesin. Ama yok, eskiden ayakta bekliyorduk artık oturarak bekliyoruz.

Kaleye gelen birkaç topu durduran kaleci Volkan ile orta alanda kendini parçalayan Emre dışında bir tek oyuncu yok. Şampiyon olmak isteyen hiçbir takımın oyunu bu kadar kötü olamaz. Bu kadar kamp, antreman ve çalışmaya yazık oluyor, haftada bir toplanıp maça çıksalar, bu oyuncular ancak bu kadar kötü olabilir.

Şampiyonluk yoluna giren veya girdiği iddia edilen takımlardan Bursaspor'u da seyrettik, Galatasaray'ı da. İkisi de çok çok iyi oynamadı. Son haftalara girildiğinde özellikle Bursaspor cephesindeki baskı giderek artacak elbette. Oyun her zaman göze hoş gelmeyebilir ama her iki takımın da maçlarını kazanmak adına harcadığı emeği, oynama ve galibiyet isteği gözle görünür, elle tutulur haldeyken Kadıköyâ€™ün sarı lacivertli takımının halinin nice olduğunu kime sormak lazım?



Fenerbahçe tarihinin belki de yüzkarası, Kadıköy'deki maça taraftar çekebilmek için araba ödüllü çekilişler düzenleyen yönetimin, artık ne Fenerbahçe'nin, ne Fenerbahçeliliğin farkında olmadığı ortada. Fenerbahçe taraftarının müşterileştirilme sürecinin hangi pazarlama dehalarından çıktığını da merak ediyorum. Kulübede bir dahi, ofislerde oturan başka dahiler. Yapılan hatalı transferler ve bu kadar kötü takım yönetimi yıllardır bu takımın başında olanların geçmişin hiçbir döneminden ders almadığını gösteriyor. Hani isteseler en kötü bu kadar olabilir. Geleceği kuruyoruz diyorlar ya her fırsatta. Hep beraber uyanalım artık, gelecek oldu. Bugün Fenerbahçe futbol takımı uzun yıllardır en zayıf kadrosu ile, her maçtan sonra hakemlerden şikayet eden ilkel yöneticileriyle kendi geleceğine gömüldü bile.



Bursaspor'un bu ligi kazanması, başlıca para kaynağı Digiturk başta olmak üzere, tüm futbol camiamızın ortak dileği olmuş gibi gözüküyor. Anadolu'daki potansiyel decoderların ve tirajın peşindeki medyaya diğer bazı kulüp yönetimleri bile katıldı şimdiden. Haftalar ilerledikçe, bu çok çekişmeli gibi gözüken ama futbol kalitesi, takım ve futbol yönetimi açısından kısır ligimizde artık hiçbirşey bizi şaşırtmamalı.

Bu noktadan çıkabilecek iyi sonuçlar var. Büyük takımların menajer zincirlerinden kurtulup akıllı transfer ve oyuncu arama tarama programları oluşturması, holigan ve taraftar terörü ile ilgili yeni yasalar hazırlanması veya en azından futbol oynama isteği ve arzusunun Anadolu takımlarında yeniden canlanması. Bursaspor şampiyonluğunun yol açacağı asıl açılımlar bunlardır.