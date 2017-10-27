Otsimo ile otizmli bireyler eğlenerek öğreniyorlar

Dokuzuncu sezonun ilk Fark Yaratan’ı, otizmli çocukların ihtiyaç duyduğu eğitime akıllı telefon ya da tabletler aracılığıyla ücretsiz olarak destek olan Otsimo uygulaması oldu.



Otizmli kardeşinin ihtiyaçlarından yola çıkan Zafer Elcik’in Sercan Değirmenci ile birlikte kurduğu Otsimo, otizmli bireylere eğitimlerini eğlenceli ve öğretici bir şekilde evde tamamlama imkanı sunuyor. Otsimo uygulamasındaki uzman kişiler tarafından hazırlanmış içerik ve eğitsel oyunlara, akıllı telefon ya da tabletler üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor. Uygulama ile otizmli çocuklar, harfler, renkler ve sayılar gibi öğrenme üzerine geliştirilmiş oyunlarla temel kavramları öğrenebiliyor ve iletişim becerilerini geliştirebiliyorlar.

Otsimo uygulamasının bir diğer özelliği de, otizmli çocuklar bir şeyi başardığı zaman, arkadan alkış sesinin gelmesi. Bu alkış sesi sayesinde otizmli çocuklar öğrenmeye teşvik ediliyor ve takdir edilme duygusunu tatmış oluyor.

Otsimo otizmli çocukların ailelerine de yol gösteriyor

Otsimo’da otizmli bireyler için kanıtlanmış bir eğitim metodu olan Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) tekniği ile geliştirilen oyunlar yer alıyor. Aileler ise uygulama üzerinden çocukları hakkında bütün bilgilere erişebiliyor. Karneler ve istatistiklerden, uzaktan kontrole ve eğitimi optimize etmeye kadar pek çok ayar yapılabiliyor. Aileler, Otsimo üzerinden çocuğunun karnesi ve uygulama hakkındaki en yeni bilgilerin yanı sıra “Eğitim” bölümünde yer alan evde otizm eğitimi hakkındaki özel bilgilere de ulaşıyor. “Oyunlar” bölümünden yeni oyunlar ekleyebilen aileler, var olan oyunların ayarlarını da istediği şekilde değiştirebiliyor.

Resmi rakamlar bilinmese de, sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları araştırmalar, Türkiye’de 350 binden fazla otizmli çocuk olduğunu; fakat birçoğunun ihtiyaç duyduğu eğitime gerek maddi gerekse koşullar sebebiyle erişemediğini gösteriyor. Otsimo ise otizmli çocukların eğitimlerine ücretsiz destek olarak, engelsiz yaşıtlarıyla birlikte eğitim alabilecekleri kaynaştırma okullarına devam etmelerini amaçlıyor.





Otizmli çocuklara eğitici oyunlar ve çocukların ailelerine yapay zekaya dayalı kontrol imkanı sunan mobil platform Otsimo’nun fark yaratan hikayesini 27 Ekim 2017 tarihinden itibaren www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org internet sitelerinin yanı sıra Facebook, Twitter ve Youtube’dan izleyebilirsiniz.

Sabancı Vakfı, Fark Yaratan kişileri televizyon ekranından da izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Otsimo’nun fark yaratan hikayesi bu hafta Cüneyt Özdemir’in sunduğu Fark Yaratanlar Programı’na konuk olacak.

Fark Yaratanlar Programı 29 Ekim Pazar günü saat 18.15’te CNN Türk ekranında olacak.