Otoyolu görünce 400 milyon yatırdı

2016’da İzmir’in 24 bin göç aldığını söyleyen Yılmaz “Şehrin sanayisi son 10 yılda yüzde 140 büyüdü. Dünyada sanayisi en hızlı büyüyen ikinci şehir İzmir. Gelen turist sayısı ise 1 milyonu buluyor. Her yönden geleceği parlak olan İzmir’de gayrimenkul değerleri de yükseliyor. 2 sene sonra yeni ve güzel bir projeden metrekaresi 10 bin liranın altında ev bulmak güç olacak. Konut pazarı da bakir. Şehirde yapı stoku oldukça eski. Biz de kentsel dönüşüm konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İzmir’de tek bir proje ile kalmayıp, arazi geliştirmeye devam edeceğimizi de şimdiden söyleyebilirim. İzmir’de kalıcı olacağız ” dedi.

Yeni projesinin Atatürk Stadı’na komşu ve denize 1000-1200 metre mesafede bulunduğunu belirten Yılmaz, yaklaşık 400 milyon lira yatırım yapacaklarını dile getirdi. İzmir’in yerel mimarisine uygun bir proje geliştireceklerini belirten Yılmaz, “İstanbul’da agresif projeler yaptık. 180 derece dönen bina, Kartal sahile yaptığımız İstMarina projesi, vazo mimarisindeki Vazo Kule, Tango yapan çiften esinlediğimiz Tango Kule, Taksim’deki bal peteği görünümündeki projemiz bunlardan birkaçı. İzmir’de de yerel mimari üzerinden ilerleyeceğiz. İzmirlilerin yaşam kültürünü ve beklentilerini inceledik. Balkonlu ve teras evler yapmaya karar verdik. Proje detayları belli olmadan yoğun talep aldık. Günde 300 ile 1000 kişi arasında değişen sayıda talep geliyor. Toplam talep 13 bin 500’ü buldu” dedi.

160 MAĞAZALIK AVM YIL SONUNDA AÇILIYOR

KARTAL’da yükselen İstMarina projesi hakkında bilgi veren Yılmaz, projedeki alışveriş merkezinin yıl sonunda açılacağını ifade etti. 70 bin metrekare kiralanabilir alan ve 160 mağazası bulunacak alışveriş merkezinde yüzde 75 doluluk oranını yakaladıklarını belirten Yılmaz, yol ve kavşakları için de 45 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi. İstMarina’da 1611 birim yer aldığını ve evlerin yüzde 92’sinin satıldığını belirten Yılmaz bayram sonrası konut teslimlerine başlayacaklarını kaydetti. Pendik projeleri için de çalışmalarını sürdüğünü belirten Yılmaz, “ 3.500 konut, 400-500 ofis, 2 otel, özel hastane, özel ve devlet okulları yapacağız” dedi.