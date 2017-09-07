Otoparkta birbirlerine girdiler! Coplar çekildi...

Beyaz TV'de program yapan Nihat Doğan ve Ömür Varol, Nisan ayında yumruk yumruğa kavga etmişti. Bu kavganın ardından programı Ömür Varol, ekip ile yollarını ayırmış, Varol yeni bir programa başlamıştı.





‘NE BAKIYORSUN LAN’



Uzun bir aradan sonra kanalın otoparkında karşılaşan ikili tekrar kavga etti. Ömür Varol’un kanal otoparkında kendisine bakmasına sinirlenen Nihat Doğan, Varol’a önce "Ne bakıyorsun lan” şeklinde çıkıştığı ardından ise arabadaki Copunu çekip, ünlü programcıya saldırdı.

ÇALIŞANLAR ZOR AYIRDI



Birbirine giren ikiliyi kanalın çalışanları ayırırken, Doğan’ı binanın farklı bir alanına götüren çalışanlar uzun bir süre de ünlü türkücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Doğan’ın bu anlarda da Varol’a ağır sözler söylediği ve tehditler savurduğu iddia edildi. Ömür Varol’un otoparktan ayrılmasından sonra ise Nihat Doğan’ın Beyaz TV binasından kendi aracıyla çıkış yaptığı öğrenilirken, iddiaya göre, Beyaz TV'nin sahibi Osman Gökçek, olayı kimin başlattığını öğrenmek için kamera görüntülerini istediği bildirildi. Medyaradar

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR