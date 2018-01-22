Otonom araçlarda büyük sorun

Bilgisayarların evlere ilk girmeye başladığı zamanları hatırlayan kişiler, bu cihazların neredeyse büyüsel göründüklerini hatırlayabilirler. 2017 yılında otomotiv AI dünyası da buna benzer bir şekilde çalışıyor. Yapay zeka, gerçek dünya sürüş senaryolarını belirleme, ayırma ve uygun bir şekilde tepki verme yeteneklerine kavuşacak kadar gelişmeye çok yakın bir noktada duruyor.

Ancak teknoloji söz konusu olduğunda her zaman olduğu gibi, bu heyecan ile beraber küçük veya büyük onlarca firma, kendi teknolojilerinin geleceğin arabalarında bulunması için mücadele etmekteler. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu alanda pek çok yeni firma ortaya çıkmış durumda ve bunların büyük bir kısmı hedeflerine muhtemelen ulaşamayacakken, bazıları da ya muazzam bir hızla büyüyecek, yada büyük firmaların bünyesine katılacak. Bu durumun 2018 yılında da çok değişmesi beklenmiyor.

NVIDIA'nın otomotiv kıdemli yöneticisi Danny Shapiro'nun söylediğine göre otonom araç endüstrisi henüz ortaya çıkıyor ve daha on yıllarca sürecek bir gelişim sürecinin içerisinde bulunması gerekiyor. Shapiro'nun düşüncesine göre şu anda sunulacak olan herhangi bir araç AI standardı, teknolojinin atılımını bu erken seviyede durduracaktır.

Bunun yerine önümüzdeki on yıl civarında teknolojilerin sağlamlaştığını görmeyi beklememiz gerekmekte. Otomobil üreticileri veya büyük teknoloji firmaları yeni, küçük firmaları bünyelerine katarak yeteneklerinden faydalanmaya çalışacaklar. Bu senaryo, Silikon Vadisi'nde tekrar ve tekrar karşılaştığımız bir durum. Geçtiğimiz yıl içerisinde Intel MobileEye'ı satın aldı. Lyft'e büyük bir yatırım yapmış olan GM, Uber'e de büyük bir yatırım yaptı ve Waymo, artık Lyft ile beraber çalışmaya karar verdi.

Ancak otonom arabalar söz konusu olduğunda riskler çok daha yüksek durumda. Bu araçlar insanlar için ulaşım seçeneklerini arttırma, şehirlerin ve araçların park etme yollarını değiştirme ve daha önemlisi insan hayatı kurtarma potansiyeline sahipler. Bunun yanı sıra EV veya hybrid araçlar aracılığı ile, yada en azından insanlardan daha optimal bir kullanım ile CO2 emisyonu da azalmış olacak.





Ancak bir noktada, bu araçlar için bir standardın belirlenmesi gerekiyor. Bir gün otonom araçlar yola çıkacaklar ve eğer düzenlenmiş genel bir standart yoksa, tüketicilerin, şehirlerin ve otomobil üreticilerinin rakip sistemlerinin hafif farklı kurallar uygulaması ile bir kaos ortamının doğması mümkün. Örneğin her araba bir kavşağı farklı bir şekilde değerlendirirse, ortaya çıkan sonuç insanların direksiyonda olmasından çok farklı olmayacaktır ve araba üreticileri de bu sorunun farkındalar.

Her ne kadar bütün bu firmalar AI'yi temel olarak aynı şekilde kullansalar da, verinin nasıl çözümlendiği ve hangi donanımların kullanıldığı farklılık göstermekte. Örneğin Mercedes-Benz bilgileri LiDAR sisteminden – gerçek dünyayı lazerler aracılığı ile ölçen ve haritalayan bir donanım grubu – almakta ve tekil pikselleri bir araya getirerek görüntü oluşturmaya çalışmaktansa "Stixels" olarak adlandırdığı veri blokları yaratmakta. Buna karşılık Tesla, arabalarına kendilerini kullanmayı öğretmek için LIDAR'a ihtiyacı olmadığını düşünüyor.

BMW kendi AI teknolojisi üzerinde çalışmakta ancak gelecekte paylaşımı gördüğünü de belirtmekte. Dijital işler yeniliğinden sorumlu BMW AG kurul üyesi Peter Schwarzenbauer, bir endüstrisi standardı olacağına inandıklarını ancak nasıl şekilleneceğini henüz bilmediklerini söylerken, kendi düşüncesine göre gezegen üzerinde çok sayıda farklı sistem bulunmayacağını belirtmekte. Araba üreticileri, şu anda asıl test bölgeleri olmasından dolayı asıl olarak ilgilendikleri ABD düzenlemelerinin yanı sıra, araçlarını sunacakları her ülke ve bölge için de AI sistemlerine değişiklikler yapmak zorunda kalacaklar. Kolay bir işlem olmasa da, eğer bir noktada bir anlaşmaya varılabilirse, işin içerisindeki herkesin avantajlı çıkacağı kesin.

2018 yılından bekleneceklerin arasında ise Waymo, Mercedes, GM, Intel ve diğer büyük teknoloji ve otomobil firmalarının daha fazla otonom araç testi yapmaları bulunmakta. Neredeyse tüm firmaların kendi AI sistemlerini yollar yerine simülasyonlar üzerinde eğitim yöntemlerini tanıtmaları ile beraber, bulut tabanlı sürüş teknolojileri hakkında daha fazla haber duyacağımıza da kesin gözüyle bakılabilir. AImotive ve Comma AI gibi yeni ve küçük firmalar da ya çiğneyebileceklerinden daha fazlasını yuttuklarını fark ederek baskı altında ezilecek, yada verdikleri sözleri tutarak bir anca hızlı bir yükselişe geçecekler. Ancak yeni yılın muhtemelen en yaygın ve en önemli olayları, Ford ve Intel yada GM ve Lyft arasındakiler gibi daha fazla ortaklığın ortaya çıkışı olacak. 2017'nin büyük olayı yaratılan AI heyecanı iken 2018 yılında firmaların, otonom araçlar konusunda sözlerini tuttuklarını göstermeleri gerekecek.



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