Otomotivde ihracat şampiyonları belli oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl 28,5 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünün zirvesinde Ford firmasının yer aldığı kaydedildi.

Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında Ford'un ardından Toyota'nın ikinci, Tofaş'ın da üçüncü olduğu aktarılan açıklamada, bu şirketleri sırasıyla Oyak Renault, Kibar Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi, Man Truck & Bus ve Goodyear Lastikleri'nin takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, OİB verilerine göre otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatının ise yüzde 10,8 artışla 2 milyar 287 milyon dolar olduğu bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Böylece bugüne kadarki en iyi ocak ayı ihracat rakamına ulaşan sektörün Türkiye ihracatından aldığı pay da yaklaşık yüzde 19 olarak gerçekleşti. Otomotiv, aynı zamanda Ocak 2016’dan bu yana son iki yıldır aralıksız her ay artış göstermiş oldu. Ocak ayı ihracat artışında otomotiv yan sanayisi ve

otobüs-minibüs-midibüs ürün gruplarındaki çift haneli artışlar temel belirleyici oldu. ABD’ye yönelik yüksek oranlı ihracat artışı devam etti. ABD 154 milyon dolar ile en fazla ihracat yapılan beşinci ülke konumuna yükseldi."

Ocak ayında mal grupları bazında otomotiv yan sanayisi ihracatının yüzde 24 artışla 896 milyon dolar, binek otomobil ihracatının yüzde 4 artışla 954 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatının yüzde 31 artışla 116 milyon dolar olduğu, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının ise yüzde 16 azalışla 268 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

OTOBÜS-MİNİBÜS-MİDİBÜS ÜRÜN GRUBUNDA İHRACAT İTALYA’YA YÜZDE 457 ARTTI

Otomotiv yan sanayisinde ihracatın, en büyük pazar olan Almanya’ya yüzde 20, Fransa’ya yüzde 22, Romanya’ya yüzde 50, İtalya’ya yüzde 29, Birleşik Krallık ve ABD’ye yüzde 26’şar arttığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 9 azaldı, İtalya’ya yüzde 30, Birleşik Krallık’ta da yüzde 27 düşüş yaşandı. Artışın yüzde 100 olduğu ABD, bu mal grubunda en fazla ihracat yapılan ikinci ülke konumuna yükseldi. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en büyük pazar olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 39, Fransa’ya yüzde 14, Slovenya’ya yüzde 29 düştü, İtalya’ya ise yüzde 12 arttı. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise ihracat İtalya’ya yüzde 457, İspanya’ya yüzde 149, Hollanda’ya yüzde 58 arttı."

Yılın ilk ayında ülke bazında en büyük pazar Almanya’ya ihracatın yüzde 8 artışla 349 milyon dolar, Fransa’ya yüzde 2 artışla 238 milyon dolar olduğu ifade edilen açıklamada, "İtalya’ya ihracat yüzde 1,5 düşüşle 219 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 22 düşüşle 194 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında ABD’ye ihracatta yüzde 371, Fas’a da yüzde 96 artış kaydedildi. ABD’ye olan artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 100, yan sanayi ihracatının yüzde 26 artması etkili oldu. Ülke grubu bazında da Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 3 artışla 1,7 milyar dolar olurken, AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 75 pay aldı. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne ihracat yüzde 285 artarken, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine yüzde 36, Afrika ülkelerine yüzde 19 artış oldu." denildi.

"OTOMOTİV FİRMALARIMIZ 2017 YILINDA BAŞARI GRAFİĞİNİ SÜRDÜRDÜ"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, ihracat yapılan ülke ve bölgelerdeki pazarların büyümesi, Türkiye araç üretimi ve ihracatındaki artış, yeni modellere olan yoğun ilginin de etkisiyle otomotiv firmalarının 2017 yılında başarı grafiğini sürdürdüğünü bildirdi.

Otomotiv firmalarının ihracat stratejilerini çok iyi belirlediğini, fuarlar, ticaret ve alım heyetleri gibi çalışmalarla pazar çeşitliliğini artırdığını vurgulayan Sabuncu, şöyle devam etti:

"Geçen yıl yaklaşık yüzde 20 artışla 28,5 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv sektörümüz Türkiye ihracatına ivme kattı. Türk otomotiv endüstrisi olarak bu yıl da ihracatımızı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ocak ayındaki yaklaşık yüzde 11’lik artış, bunun en iyi göstergesi. 12 yıldır üst üste şampiyon olan sektörümüzün liderliğini sürdürmesinde katkısı olan tüm firmalarımızın başarılarının devamını diliyorum."



