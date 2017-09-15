Otomotiv üretimi ve ihracatı ağustos ayında geriledi

AĞUSTOS ayında Türkiye’nin rekortmen sektörü otomotiv üretim ve ihracatta frene bastı. Tatil dönemine denk gelmesi ve fabrikaların tatil molası vermesiyle otomotiv üretimi ağustosta yüzde 8 düşerken, ihracat ise yüzde 13 geriledi.

Ağustos ayında toplam üretim 71 bin 463 adette kalırken, otomobil üretimi ise yüzde 4 kayıpla 50 bin 453 adet olarak gerçekleşti. Ağustos ayında 61 bin 299 adet araç ihraç edilirken, otomobil ihracatı ise yüzde 13 kayıpla 44 bin 926 adet oldu. İhracatta adet olarak düşüş yaşanmasına rağmen dolar bazında ise artış vardı. Ağustosta toplam yüzde 11’lik artışla 1 milyar 891 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sanayi, bunun 645 milyon doları otomobil ihracatından elde etti.

9 AYDA REKORLAR GELDİ

Otomotiv sektörü tatil dönemi nedeniyle ağustos yaşadığı bu kayba rağmen 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 19, otomobil üretimi ise yüzde 33 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 90 bin adet, otomobil üretimi ise 750 bin adetle 9 ayın rekorunu kırdı.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 26 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 42 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 890 bin adet, otomobil ihracatı ise 625 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu da 9 aylık rekor olarak kayıtlara girdi.

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 23, Euro bazında yüzde 25 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 18 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 64 artarak 7 milyar 795 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

PAZARDA DÜŞÜK DARALMA

2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde ağır vasıtalar da dahil toplam pazar yüzde 3 oranında daralarak 569 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 3 oranında daraldı ve 423 bin adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 4 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 4 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 6 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre üretimde yüzde 38 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre seviyesini korudu. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 1 artarken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 12 geriledi. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 53 seviyesine ulaştı.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN 9 AYLIK KARNESİ

Ağustos Ocak - Ağustos

2016 2017 (%) 2016 2017 (%)

Üretim

Toplam 78.086 71.463 -8 914.884 1.089.595 19

Otomobil 52.296 50.453 -4 562.692 750.024 33

Pazar

Toplam 73.269 74.278 1 583.771 569.076 -3

Otomobil 53.977 54.890 2 438.025 423.198 -3

İhracat

Toplam 70.150 61.299 -13 705.501 889.656 26

Otomobil 51.748 44.926 -13 440.197 625.010 42