Otomotiv üretimi ve ihracatı 9 ayda tarihi seviyeye ulaştı

Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 224 bin adet, otomobil üretimi ise 839 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam üretim, ocak-eylül dönemi üretimleri tarihsel

gelişimi içinde sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Yüzde 31 oranında artarak 839 bin adet düzeyinde gerçekleşen otomobil üretimi de 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Otomotiv Sanayi Derneği’nin verilerine göre 2017 yılının Ocak-Eylül döneminde 689 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 80’ini oluşturan 984 bin adet taşıt ihraç edildi. Hem ihracat adedi hem de toplam üretimde ihracat oranı da kayıtlara tarihi rekor olarak girdi. 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 24 oranında arttı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 oranında artarken, ticari araç ihracatı aynı seviyesini korudu.

TEK KAYIP İÇERDE

Otomotiv sektöründe tek kayıp iç pazarda yaşandı. 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam pazar yüzde 2 oranında daralarak 643 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 3 oranında daraldı ve 477 bin adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde üretim yüzde 2 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 3 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 9 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Eylül dönemine göre üretimde yüzde 35 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2 oranında artarken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 6 geriledi. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 49 seviyesine ulaştı.

Otomotivin 9 aylık karnesi

Adet Değişim (%)

ÜRETİM

Toplam 1.223.838 18

Otomobil 838.976 31

İHRACAT

Toplam 984.404 24

Otomobil 689.176 38

PAZAR

Toplam 642.695 -2

Otomobil 476.621 -3