Otomotiv toplumsal yaşamı değiştirecek

HÜRRİYET Dünyası, önceki akşam Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ, CEO Çağlar Göğüş ve Reklam Grup Başkanı Zeynep Tandoğan’ın ev sahipliğinde Türkiye ekonomisinin dinamosu olan otomotiv sektörünü 3’üncü kez dev bir zirvede bir araya getirdi. Uluslararası markaların Türkiye’de temsilcileri ve üst düzey yöneticilerinden oluşan 70’e yakın kişinin yer aldığı zirvede gündem otomotiv sektörüyle ilgili gelişmeler ve yepyeni bir kadroyla yeniden yayın hayatına başlayan Hürriyet Oto oldu. Tüm sektör temsilcileri, Hürriyet gazetesinin otomotive verdiği destek, yayınladığı yazı ve analizlerin sektöre büyük destek olduğu konusunda birleşirken, objektif ve tarafsız haberciliğin önemine vurgu yaptı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ da yaptığı konuşmada, otomotiv sektöründe teknolojilik ilerlemelerin yaşam tarzını etkileyecek ve değiştirecek güçte göründüğünü belirterek, “Yurtdışındaki önemli üniversitelerden de takip ettiğim kadarıyla biliyorum ki otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeler, kısa vadede yani 10 yıllar içerisinde, belki şehirleşmeyi, şehir yapılanmasını, altyapıyı değiştirecek ve bu altyapı da toplumsal yaşamı değiştirecek. İşte otomotiv bu kadar önemli bir sektör” dedi.

DESTEĞİMİZ ARTACAK





Aslında otomotiv sektöründeki bu eğilimin tarihten geldiğini kaydeden Bilâ şöyle konuştu: “Çünkü tekerleğin bulunması insanın hareket kabiliyetini arttırdığından beri toplumsal yapılanmayı da değiştirmiştir. Bugün, tekerleğin bulunması en az ateş kadar insanlık tarihinin büyük dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Değerli otomotiv temsilcileri, biz Hürriyet gazetesi ve Hürriyet Dünyası olarak otomotiv sektörünün en büyük destekçisi olduk. Bu özelliğimizi bundan sonra da sürdürmeyi düşünüyoruz. Hatta daha yakın bir ilişki içerisinde olmayı planlıyoruz. Bu amaçla da sevgili Emre Özpeynirci’nin liderliğinde hurriyetoto.com‘u yeniden atağa geçirmiş bulunuyoruz. Oradaki iletişim olanaklarıyla daha yakın bir çalışma içine gireceğiz. “

EKONOMİYE TAZE KAN

Fikret Bilâ konuşmasında otomotiv sektörünün ekonomik değerine de değinerek, “Biz Hürriyet Dünyası olarak bu değeri biliyoruz. Türk ekonomisinin belki son 10 yıldır lokomotif görevini otomotiv sektörü üstlenmiş görünüyor. Gerek ihracat, gerek istihdam gerekse üretim kapasitesi bakımından Türk ekonomisini ayakta tutan, Türk ekonomisine taze kan veren bir sektörsünüz, bu değerlerin farkındayız. Bundan sonra Hürriyet olarak, otomotiv sektörüyle daha yakın çalışmayı düşünüyoruz. Bu konuda karşılıklı iletişimle, daha iyi günler ortaya koyacağız. Hürriyet Oto’ya sizlerin de yazılarla katkıda bulunduğunuzu, bundan sonra da bulunacağınızı biliyorum. Bu işbirliğinin daha uzun ömürlü olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

SEKTÖRE HAK ETTİĞİ DESTEĞİ VERİYORUZ





HÜRRİYET Oto Yayın Yönetmeni Emre Özpeynirci zirvede yaptığı konuşmada, Hürriyet gazetesi olarak Türkiye ekonomisinin tartışmasız lideri olan otomotiv sektörüne açık araç hak ettiği desteği verdiklerini belirterek, “Hürriyet Oto’nun yeni yazarlarından Eşref abi (Biryıldız) bu hafta içinde yayınlanacak ilk yazısında çok önemli bir noktaya dikkat çekmiş. Bugün dünyada hiç bir günlük gazete bu kadar otomotiv haberi yayınlanmıyor, hiç bir büyük gazetede dünya başkanları Türkiye’deki yöneticiler kadar yer bulamıyor. Bu otomotiv sektörü için gerçekten büyük bir şans. İşte bunun sebebi Hürriyet Ailesi’nin patronundan, genel yayın yönetmenine, CEO’sundan ekonomi müdürü ve reklam servisine kadar sektöre inanmasının bir sonucu” diye konuştu.

HAFTADA 4 MİLYON

Bu doğrultuda uzun bir süredir Hürriyet Dünyası’nın 360 derece stratejisi doğrultusunda gazete ve internette otomotiv haberleri ve analizlerinin arttığını hatırlatan Özpeynirci şöyle konuştu: ”Bunun sonucunda Hürriyet’in otomotiv yazıları haftada 4 milyonun üzerinde okunmaya başladı. Bu da sahip olduğumuz bu önemli gücü ana işlevi otomotiv haberleri olan bir sitede değerlendirme fırsatını yarattı. Bu doğrultuda 2 yıldır atıl durumda olan Hürriyet Oto’yu yeniden canlandırmak için düğmeye bastık. Hepinizin yakından takip ettiği gibi bunu tek başıma yapmayacağım. İçerik konusunda yeni bir ekip kurduk. Ayrıca sektörün duayen isimlerinden oluşan bir yazar kadrosu oluşturuyoruz. Otomobil üretiminden, satışına, pazarlamasından, iletişimine kadar her alanda uzun yıllar çalışmış bu isimler ilk kez Hürriyet için yazmaya başladı. Bu gerçekten bizim için gurur verici. Bu sitenin diğer bir önemli özelliği listeleme yapması. Yani satılık araç ilanları da ücretsiz olarak yayınlanıyor. Hem içerik hem listeleme yapan tek internet sitesiyiz. Bundan böyle gazetede olduğumuz gibi bu siteyle de otomotiv haberciliğinde referans olmak istiyoruz. Bunu şimdiden başarmaya başladık, ama daha çok yolumuz var. Bu siteyi sizlerin de desteğiyle otomotiv sektörüne layık bir hale getirmek istiyoruz.”

ZİRVEYE KİMLER KATILDI?





- Anadolu Holding Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak

- Alfa Romeo, Jeep, Ferrari, Maserati Marka Direktörü Sinan Saip Bel

- Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik

- BMW, MINI Genel Müdürü Uğur Sakarya

- Borusan Otomotiv Kurumsal İletişim Müdürü Aslı Kayadeniz

- Borusan Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve eski CEO’su Eşref Biryıldız

- Citroen Genel Müdürü Mehmet Emre Doğueri

- Doğuş Otomotiv Kurumsal İletişim Genel Müdürü Koray Bebekoğlu

- Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç

- Fiat Satış Direktörü Mahmut Karacan

- Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün

- Garenta Genel Müdürü Özgür Maraş

- Hyundai Assan Kurumsal İletişim Müdürü Özgü Oyluç

- Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak

- Kia Genel Müdür Can Ağyel

- Lexus Genel Müdürü Selim Okutur

- Mercedes Otomobil Grubu Direktörü Şükrü Bekdikhan

- Mercedes-Benz Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız.

- Nissan Genel Müdürü Sinan Özkök

- Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce

- Opel Dış İlişkiler Direktörü Sinan Ulusoy

- Oyak Otomotiv Grubu eski başkanı Celal Çağlar

- OYDER Başkan Vekili Zeynep Fidan Soysal

- Peugeot Genel Müdürü İbrahim Anaç

- Peugeot Pazarlama Direktörü Mehmet Akın

- Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş

- Scania Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Adnan Yücel

- Seat-Porsche-DOD Genel Müdürü Anıl Gürsoy

- Skoda Genel Müdürü Zafer Başar

- Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan

- Temsa Otomotiv Genel Müdürü Levent Akpulat

- Temsa Otomotiv Pazarlama Müdürü Aytuğ Bük

- Temsa Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp

- Temsa Ulaşım Araçları Genel Müdürü Hasan Yıldırım

- Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt

- Volvo Genel Müdürü Sabri Sözen

- Volvo Pazarlama Direktörü Kubilay Polat

- Volkswagen Binek Genel Müdürü Gino Bottaro

- Volkswagen Ticari Genel Müdürü Tolga Senyücel

- Volkswagen Ticari Pazarlama Müdürü Adil Şanlıoğlu