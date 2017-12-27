Otomotiv mühendisliği okuyacaklara 500 TL burs

Üniversite sınavlarında UÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nü tercih eden en yüksek puanlı ilk 5 öğrenci yılda 9 ay ve öğrenim süresi olan 4 yıl boyunca aylık 500 TL burs alabilecek.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay tarafından başlatılan burs kampanyasına farklı kurum ve kuruluşlardan destek geliyor. Kampanyaya destek veren son kurum ise Özel Teknoloji Fen Okulları oldu. Uludağ Üniversitesi ve Özel Teknoloji Fen Okulları arasında imzalanan protokolle hem iki kurum bilimsel ve akademik iş birliği yapacak, hem de otomotiv mühendisliği bölümünü tercih edecek başarılı öğrencilere burs verilecek.

Protokol töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 2 yıl önce başlattıkları burs kampanyasına desteğin her geçen gün arttığını söyledi. Kampanyada 3’üncü yıla girdiklerini anlatan Rektör Ulcay, “Yaptığımız çalışmalarla geçtiğimiz yıl en çok tercih edilen dördüncü üniversite olduk. Burs protokollerinin de bu yükselişimizde önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Başarılı öğrenciler kendilerine burs verecek üniversiteleri daha fazla tercih ediyor. Böylelikle bizim de elimiz güçlenmiş oluyor. Kaliteli mekânlar, nitelikli akademisyenler ve başarılı öğrenciler sayesinde üniversitemizi en iyi 10 üniversite arasına sokma hedefimize her geçen gün daha da yaklaşmış oluyoruz. Üniversitemizin bölümlerinin hemen hemen yüzde 70’ini burslara bağladık. Bunu sadece 1 değil, en az 5 yıl devam ettirmeliyiz. Nitelikli öğrencilerin düzenli olarak gelmesini sağlamak zorundayız. Verdiğimiz diplomanın bir ağırlığı olmasını istiyoruz. Eğer bunu başaracaksak, kaliteli öğrencilerin bizi tercih etmesini mutlaka sağlamak zorundayız. Kendi öneriyle burs desteği vermek istediklerini belirten ilk eğitim kurumu olan Teknoloji Fen Okulları’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Özel Bursa Teknoloji Fen Okulları kurucusu Mustafa Naci Atış ise Uludağ Üniversitesi’nin gençlerin yetişmesinden, sanayicilerin desteklenmesine kadar yaptığı çalışmalarla Bursa’ya çok önemli katkılar sağladığını söyledi. Bilgi ve teknolojinin hayatın her alanında kendini daha fazla hissettirdiğini kaydeden Mustafa Naci Atış, “Sayın Rektörümüz Yusuf Ulcay’ın önderliğinde Uludağ Üniversitesi bilgiyi ürüne dönüştürmeyi hedefleyerek 3’üncü nesil üniversite kimliğine kavuşmak için yapmış olduğu çalışmalarla çıtayı üst noktalara taşıdı. Hayata geçireceğimiz bu protokolle de öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz akademik dünyayla yakın ilişkiler kurup, üniversite ve iş hayatını daha iyi anlama, daha başarılı projeler üretme ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme imkânı elde edecekler” dedi.

UÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Kopmaz da verilen burs desteklerinin kaliteli eğitim için büyük önem taşıdığını söyledi.