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    Otomotiv mühendisliği öğrencilerine maaş gibi burs

    DHA
    05.10.2017 - 11:10 | Son Güncelleme:

    Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünü 2018-2019 yılında tercih edecek ve kayıt yaptıracak en yüksek puanlı ilk 5 öğrenci maaş gibi burs almaya hak kazanacak. Üniversite yönetiminin hayırsever iki firma ile imzaladığı burs protokol sayesinde öğrenciler mezun olana kadar aylık 1000’er TL burs alabilecekler.

    Üniversite yönetiminin başarılı öğrencileri Uludağ Üniversitesi’ne çekebilmek adına başlattıkları burs kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor. İki yıldır aralıksız devam eden kampanya sayesinde Uludağ Üniversitesi’ndeki birçok fakülte, meslek yüksekokulu ve bölüme kayıt yaptıran öğrenciler burs alabiliyor. Burs kampanyasına bir destek de Çorluda faaliyet gösteren SIO Automotive Taşıt Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. ile Bursa’da üretim yapan YAMAS Yaşar Makine Kalıp Oto Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş.’den geldi. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Kopmaz ile firma yöneticileri arasında imzalanan protokol ile UÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümüne 2018-2019 yılında kayıt yaptıracak en yüksek puanlı ilk 5 öğrenci, her yıl 10 aylık süre içerisinde ve mezun olana kadar aylık toplam 1000 TL burs almaya hak kazanacak.

     

     

     

     

     

    Etiketler: otomotiv mühendisliği , öğrenci , burs
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