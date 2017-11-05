Otomotiv ihracatta rekora doymuyor

Otomotiv sektörü ekimde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 2.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece geçen mart ayındaki 2.7 milyar dolarlık ihracatın ardından aylık bazda sektör tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşılmış oldu. Ekimde Türkiye ihracatından yüzde 19.5 pay alan otomotiv endüstrisinin, ocak-ekim dönemi 10 aylık ihracatı da yüzde 21 artışla 23.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, “En büyük pazarımız olan AB’ye ihracat yüzde 15 artarken, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya gibi ülkelere de yüzde 42’ye varan oranlarda artış kaydettik. ABD’ye artış oranı ise yine yüzde 86 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti” dedi.