Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Otomotiv ihracatta rekora doymuyor

Otomotiv ihracatta rekora doymuyor

Hürriyet Haber
05.11.2017 - 21:31 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE ihracatının aralıksız 11 yıldır lideri olan otomotiv sektörü, 27 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Otomotiv sektörü ekimde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 2.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece geçen mart ayındaki 2.7 milyar dolarlık ihracatın ardından aylık bazda sektör tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşılmış oldu. Ekimde Türkiye ihracatından yüzde 19.5 pay alan otomotiv endüstrisinin, ocak-ekim dönemi 10 aylık ihracatı da yüzde 21 artışla 23.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, “En büyük pazarımız olan AB’ye ihracat yüzde 15 artarken, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya gibi ülkelere de yüzde 42’ye varan oranlarda artış kaydettik. ABD’ye artış oranı ise yine yüzde 86 gibi yüksek bir oranda gerçekleşti” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri