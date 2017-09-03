Otomotiv ihracatı yüzde 9.4 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, bu rakamlarla aynı zamanda bugüne kadarki en iyi ağustos ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Endüstrinin ağustosta Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 14.8 olarak gerçekleşti. Otomotiv ihracatı ocak-ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 18 milyar 624 milyon dolara çıktı. Otomotivin ağustos başarısında binek otomobillerde ve otomotiv yan sanayinde çift haneli artışların yaşanması etkili oldu. Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya yüzde 5, ikinci büyük pazar Birleşik Krallık’a yüzde 24 ihracat artışı dikkati çekerken, yüzde 141 artış kaydedilen ABD’ye ise en fazla ihracat yapılan beşinci ülke konumuna yükseldi.

AB ülkelerine ihracat da yüzde 4 artışla 1 milyar 339 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mal grupları bazında otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 14 artarak 821 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 10 artışla 647 milyon dolara yükseldi.