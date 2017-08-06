Otomobillerin geleceği ‘mavi’

PPG’nin her yıl yayınladığı “Otomotivde Renk Trendleri” raporuna göre geçtiğimiz yıl dünyada otomotivin renginin yüzde 75’ini beyaz, siyah, gri ve gümüş renkleri oluşturdu. Avrupa’nın en çok tercih ettiği otomotiv rengi ise yüzde 33 gibi ciddi bir oranla beyaz oldu. Gri rengi yüzde 18 oranla Avrupa’nın tercih ettiği en popüler ikinci renk olarak sıralamaya girerken, siyah yüzde 16 ile üçüncü, gümüş yüzde 10 ile dördüncü sırada yer aldı. PPG’nin geleceğin renk trendlerini de ortaya koyduğu raporda, son yılların gözde renginin mavi olduğu belirtilirken, 2017 ve 2018 yıllarında daha çok mavi renkli otomobilin yollarda olacağı öngörüldü.

YENİ IBİZA 57 BİN TL

SEAT’ın şimdiye kadar geliştirdiği ‘En İyi Ibiza’ olarak tanımladığı yeni Ibiza Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Ibiza’nın 1.0 75 beygir S&S modeli, 57 bin TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuldu. Reference ve Style olarak 2 ayrı donanım paketiyle beğeniye sunulan Yeni Ibiza, ilk etapta manuel ve DSG şanzımana sahip 3 farklı benzinli motor seçeneğiyle alınabiliyor.