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    Otomobille takip etti, taciz edip, yerde sürükledi

    Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA (DHA)
    06.02.2018 - 12:57 | Son Güncelleme:

    Ankara’da yolda yürüyen B.K. adlı kadını otomobille takip ederek sözlü tacizde bulunan, ardından tartıştığı sırada da kolundan tutarak aracıyla yerde sürükleyen Z.Ö., yakalandı. Yaralanan kadın ise hastanede tedaviye alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler olaya büyük tepki gösterdi.

    KEÇİÖREN ilçesi Aktepe Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Z.Ö., yolda yürüyen B.K.’yi otomobille takip ederek sözlü tacizde bulundu. Kendisini takip eden şüpheliye tepki gösteren B.K. aracın yanına giderek Z.Ö. ile tartıştı ve ardından elindeki taşla aracın camına vurdu.

    Otomobille takip etti, taciz edip, yerde sürükledi

    Bu sırada otomobili kullanan Z.Ö., B.K.’nin kolundan tutup aracı süratle hareket ettirdi. Bir süre yerde sürüklenen kadın, adamın elini bırakmasıyla otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yerde sürüklenmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar ve sıyrıklar oluşan B.K., hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyip,  Z.Ö.’yü gözaltına aldı. Z.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, olaya büyük tepki gösterdi.

    Otomobille takip etti, taciz edip, yerde sürükledi

    Etiketler: Ankara , taciz , cinsel taciz , darp , son dakika
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