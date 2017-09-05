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    Otomobille gezinti üniversiteli Tuğçe’nin sonu oldu

    Bülent DİKTEPE / KARABÜK, (DHA)
    05.09.2017 - 12:21 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 12:21

    ÜNİVERSİTE öğrencisi 22 yaşındaki Tuğçe Nur Comart, Karabük’ün Eskipazar İlçesi’nde gezintiye çıktığı otomobille çay yatağına yuvarlanarak öldü. Comart’ın aynı otomobilde bulunan kardeşi ve arkadaşı ise yaralı kurtuldu.

    Kaza, gece saatlerinde Bahçepınar Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Nur Comart, iddiaya göre annesine ait otomobile kardeşi ve arkadaşını da bindirerek gezintiye çıktı. Comart’ın kullandığı 06 D 1999 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, kaldırıma çarptıktan sonra taklalar atarak Soğanlı Çayı yatağına yuvarlandı.

    Kaza sırasında araçtan fırlayan sürücüTuğçe Nur Comart, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen otomobildeTuğçe’nin kardeşi18 yaşındaki Şevval Comart ile arkadaşı 20 yaşındaki Neslihan Işıklı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Tuğçe Nur Comart’ın cenazesi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Tuğçe Nur Comart , trafik kazası , karabük
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