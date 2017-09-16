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    Otomobilini iki kardeşin üzerine sürdü

    Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)
    16.09.2017 - 16:50 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 16:50

    Ankara’da mahalle ortasında sohbet eden iki kardeşin üzerine plakası belirlenemeyen bir sürücü otomobilini sürdü. Kaza da otomobilin çarpması sonrası ağabey B.G. yaralandı.

     

    Olay, 12 gün önce Mamak Peyami Sefa Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. Bir yakını ile tartıştığını öğrendiği kardeşi E.G. ile oturduğu evin önünde konuşan B.G.’nin bulunduğu noktaya, plakası belirlenemeyen bir otomobil ilerledi. Otomobilin üzerlerine doğru geldiğini gören E.G. bulunduğu yerden ayrılırken ağabeyi B.G. ise otomobilin çarpması sonrası havaya fırlayıp yere düşerek yaralandı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, E.G.’nin kaçan otomobilin peşinden koştuğu ağabeyi B.G.’nin ise bir süre sonra ayağa kalktığı görüldü. Olay sonrası B.G.’nin karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

    Etiketler: ankara , mamak , otomobil
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