MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Otomobilin motoruna sıkışan kedi E-5'i birbirine kattı

    Otomobilin motoruna sıkışan kedi E-5'i birbirine kattı

    İHA
    02 Ağustos 2017 - 10:09Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 10:34

    E-5 Otoyolu'nda seyir halinde giden bir araç sürücüsü motordan kedi sesi geldiğini duyunca otoyolun ortasında aracını durdurdu. E-5 trafiği durma noktasına gelirken araç sürücüsüne yardım eden motosikletliler kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İnsanlığın ölmediğini bir kez daha gösteren yavru kediyi kurtarma operasyonu kask kamerasına yansıdı. 

    E-5 otoyolu Cevizlibağ mevkiinde seyir halinde giden bir sürücü aracın motorundan kedi sesi geldiğini duydu. Aracını durduran sürücü diğer araç sürücülerinden yardım istedi. Sürücünün yanına dört motosikletli yanaştı. Hemen trafiği durduran motosikletliler aracı iterek yol kenarına çekti.

    Otomobilin motoruna sıkışan kedi E-5i birbirine kattı

    Bu sırada otoyolda trafik bir süre durdu. Ardında aracın motoruna sıkışan kediyi kurtarma telaşı başladı. Aracın altına yatan motosikletliler kediyi kurtarmakta çalıştı.Uzun uğraşlar sonrası kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Daha sonra araç sürücüsü kediyi otoyoldan uzak bir noktaya bıraktı. Araç sürücüsü motosikletlilere teşekkür ederek diğer sürücülerin durmamasına tepki gösterdi.

    Otomobilin motoruna sıkışan kedi E-5i birbirine kattı

    E-5'te kediyi kurtarma çabası ise motosikletlilerin kask kamerasına yansıdı.Görüntülerde araç sürücüsü yardım istiyor. Diğer araç sürücüleri durmazken motosiklet sürücüleri duruyor. Aracı motosikletliler iterek yol kenarına çekiyor. Ardından aracın altına yatan vatandaşlar kediyi kurtarıyor. Araç sürücüsü ise kediyi kurtaran motosikletlilere teşekkür ederken diğer sürücülerin durmamasına tepki gösteriyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: motora kaçan kedi , e-5 trafiği , kedi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri