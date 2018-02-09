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    Otomobilin bagajında akıl almaz yolculuk

    İHA
    09.02.2018 - 09:34 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da otomobilin bagajına konulan çamaşır makinesine sıkı sıkı sarılın bir kişi bu şekilde yolculuk yapınca görenler şaşkına döndü.

    Trafikte aracın bagajında çamaşır makinasıyla yapılan yolculuk kameralara saniye saniye yansıdı.İstanbul’da çamaşır makinesini taşımak için araç bulamayan iki kişi çareyi otomobilin bagajında taşımakta buldu.

    Şahıslardan biri otomobili kullandı, diğer ise bagaja binerek çamaşır makinesini tutmaya çalıştı. Akan trafikte bu şekilde ilerleyen şahıslar ise görenleri şaşkına çevirdi. Bagajda oturan şahsın çamaşır makinesini taşıyabilmek için hayatını hiçe sayması ise yok artık dedirtti.

    Yaşanan bu ilginç anlar ise trafikte ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, otomobilin trafikte ilerlediği ve bagajda birisinin oturarak çamaşır makinesini tutmaya çalıştığı görülüyor.

    Etiketler: çamaşır makinesi , otomobilin bagajındaki çamaşır makinesi , istanbul , son dakika
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