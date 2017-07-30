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    Otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle

    Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA)
    30 Temmuz 2017 - 14:46Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 14:46

    Uşak'ta 39 yaşındaki Gökmen Şevk, otomobilden pompalı tüfekle açılan ateşle yaşamını yitirdi. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

    Uşak’ta plastik doğrama işi ile uğraşan Gökmen Şevk’e,gece saat 01.00 sıralarında Durak Mahallesi Gün Sazak Caddesi’nde yürürkenbir otomobilden pompalı tüfekle ateş edildi. Gökmen Şevk, vücuduna isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan otomobille hızlaolay yerinden uzaklaştı.

    Silah sesini duyanlar durumupolise ve 112’ye bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Gökmen Şevk, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şevk, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Polis, Gökmen Şevk’e ateş açılan otomobilin ve saldırgan kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturmayı sürdürüyor.

    Etiketler: Uşak , Cinayet , Gökmen Şevk
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