Otomobilde ÖTV matrahı yükseldi

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liradan 46 bin liraya, üst limiti 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi. Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçen ancak 2000 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartılırken, elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 50 bin lira yerine 57 bin lira, üst limiti 80 bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacak. Elektrik motor gücü 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2000-2500 cc arasındaki araçlar için ise ÖTV matrahı 100 bin lira yerine 114 bin lira olacak.

MATRAHA DAYALI SİSTEM

Maliye Bakanlığı, Kasım 2016’da ÖTV’de değişiklik yaparak matraha (vergisiz fiyat) dayalı kademeli sisteme geçmişti. Buna göre 1.6 litre ve altı motora sahip araçlardaki ÖTV oranları yüzde 45 ila 60 arasında 3 dilime ayrıldı. Matrahı 40 bin TL’yi aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45’te sabit kalırken, matrahı 40 bin lirayı aşıp 70 bin lirayı geçmeyenler için ise ÖTV yüzde 45’ten 50’ye yükseldi. Matrah fiyatı 70 bin lirayı aşanlarda ise ÖTV oranları yüzde 45’ten yüzde 60’a çıktı. Ancak bu sistem sektörde işlerin zorlaşmasına neden oldu. Çünkü Türk Lirası’nın Euro karşısında 1 yılda yüzde 22 değer kaybettiği bir ortamda matraha dayalı ÖTV sistemi araç fiyatlarının neredeyse her ay otomatik olarak zamlanmasına yol açıyordu. Bunun için yılın son günlerinde sektör temsilcileri Ankara’ya çıkarma yaptı. Maliye Bakanlığı ile görüşen yetkililer, sıkıntılarını dile getirdi ve bakanlık konuya sıcak baktı. Otomobilde ÖT matrahı limitleri değişti ve dün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

150 DOLARA DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan, makaron olarak bilinen boş sigara filtresinin asgari maktu vergi tutarı 5 kuruş olarak belirlendi. Perakende satış fiyatı 16 lira olan 200 adet makarondan oluşan bir paket için uygulanacak ÖTV tutarı 10 lira olacak. Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ithalatında ton başına 300 dolar olarak uygulanan tütün fonu bedeli de 150 dolara düşürüldü. Ayrıca, bankalarca çiftçilere tarıma yönelik kullandırılan azami 15 bin liraya kadar olan kredilerde Kredi Kaynak Fonu kesintisi oranının sıfırlanması hükme bağlandı.

29 Aralık Cuma günü Hürriyet gazetesi otomotiv editörü Emre Özpeynirci, “Otoda zamma matrah freni” başlığıyla ÖTV matrahlarının yeniden değerlendirileceğini böyle duyurmuştu.